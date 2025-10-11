दोस्त का कटा सिर लेकर थाने पहुंचे 2 युवक, ये देखकर तो पुलिसवालों के भी फूल गए हाथ-पांव

संवाद सूत्र, गौरीफंटा (लखीमपुर)। नेपाल के जनपद कैलाली में दो लोगों ने एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी और उसका सिर लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस ने दोनों हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कैलाली जिले के घोड़ाघोड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर आठ जरैया में हुई है। 28 वर्षीय मृतक सुर्खेत निवासी केशर सिंह बुढा व उसे मारने वाले दोनों आरोपित आपस में मित्र बताए गए हैैं और शराब पीने के दौरान हुए विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है।

जिला पुलिस कार्यालय कैलाली के डीएसपी राजकुमार सिंह ने बताया कि सुर्खेत निवासी केशर सिंह व उसके साथी बल बहादुर बिक व गंगा बुढा क्षेत्री शुक्रवार की रात में एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद तीनों उठकर अपने अपने घर जाने लगे। इसी बीच केशर सिंह ने कुछ कह दिया, जिससे उनमें विवाद शुरू हो गया।

विवाद बढ़ने पर एक युवक शराब के नशे में अपने घर से धारदार हथियार उठा लाया और दोनों ने मिलकर केशर सिंह की गला काटकर हत्या कर दी। हत्यारों ने मृतक का सिर धड़ से अलग कर दिया और शराब के नशे में कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच गए। दो लोगों को कटा हुआ सिर लेकर आते देख पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया और दोनों अभियुक्तों को सुखड़ पुलिस ने पकड़ लिया।