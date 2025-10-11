Language
    दोस्त का कटा सिर लेकर थाने पहुंचे 2 युवक, ये देखकर तो पुलिसवालों के भी फूल गए हाथ-पांव

    By Rakesh Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:28 PM (IST)

    नेपाल के कैलाली जिले में दो लोगों ने शराब के नशे में एक युवक, केशर सिंह बुढा, की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद, वे मृतक का सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, मृतक और आरोपी दोस्त थे और शराब पीने के दौरान हुए विवाद में यह घटना घटी।

    संवाद सूत्र, गौरीफंटा (लखीमपुर)। नेपाल के जनपद कैलाली में दो लोगों ने एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी और उसका सिर लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस ने दोनों हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कैलाली जिले के घोड़ाघोड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर आठ जरैया में हुई है। 28 वर्षीय मृतक सुर्खेत निवासी केशर सिंह बुढा व उसे मारने वाले दोनों आरोपित आपस में मित्र बताए गए हैैं और शराब पीने के दौरान हुए विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है।

    जिला पुलिस कार्यालय कैलाली के डीएसपी राजकुमार सिंह ने बताया कि सुर्खेत निवासी केशर सिंह व उसके साथी बल बहादुर बिक व गंगा बुढा क्षेत्री शुक्रवार की रात में एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद तीनों उठकर अपने अपने घर जाने लगे। इसी बीच केशर सिंह ने कुछ कह दिया, जिससे उनमें विवाद शुरू हो गया।

    विवाद बढ़ने पर एक युवक शराब के नशे में अपने घर से धारदार हथियार उठा लाया और दोनों ने मिलकर केशर सिंह की गला काटकर हत्या कर दी। हत्यारों ने मृतक का सिर धड़ से अलग कर दिया और शराब के नशे में कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच गए। दो लोगों को कटा हुआ सिर लेकर आते देख पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया और दोनों अभियुक्तों को सुखड़ पुलिस ने पकड़ लिया।

    मृतक के माता पिता सुर्खेत के चौकुने गांव पालिका वार्ड नंबर तीन मे रहते हैं। मृतक अपने बच्चों व पत्नी के साथ घोड़ाघोड़ी में रहता था। पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल बल बहादूर भारत की जेल में बंद था। वह भारत के रत्नागिरी में एक भारतीय नागरिक को चाकू मारकर घायल करने के अभियोग में दो साल की सजा काटने के बाद पांच महीना पहले जेल से छूट कर नेपाल आया था। इसी तरह से दूसरा युवक गंगा बुढा क्षेत्री भी भारत से दशहरा का त्योहार मनाने अपने घर नेपाल आया था।