CM योगी से मिले पलिया विधायक रोमी साहनी, हजारों थारुओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की
पलिया विधायक रोमी साहनी ने हजारों थारू समुदाय के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सपा शासनकाल में थारू बहुल गांवों के लगभग 1600 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिन्हें वापस लेने का आग्रह किया गया। विधायक ने अखिलेश सरकार पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। करीब डेढ़ हजार से ज्यादा थारू लोगों पर दर्ज मुकदमे खत्म करवाने के लिए पलिया विधायक रोमी साहनी कई ग्राम प्रधानों के साथ मंगलवार को लखनऊ पहुंचे।
2012 से 2016 में सपा कार्यकाल में नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती थारू बाहुल्य गांवो में करीब 1600 थारु लोगों पर दर्ज मुकदमो को खत्म करवाने के लिये पलिया विधायक रोमी साहनी के नेतृत्व में कई प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला।
विधायक रोमी साहनी की पहल पर मुख्यमंत्री ने सभी को आज लखनऊ बुलाया था । इन गांवों के लोगों को कहना है कि उस समय इन सभी पर साजिशन मुकदमे दर्ज किए गए थे जबकि यह लोग निर्दोष हैं।
विधायक ने बताया कि पलिया विधानसभा के 4000 से ज्यादा बेकसूर थारुओं पर समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे जिस बारे में मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके मुकदमे खत्म कराए जाने का आग्रह किया गया है।
