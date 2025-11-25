नाबालिग लड़की का शव कब्र से निकाल कर गन्ने के खेत में फेंका, तीन दिन पहले बीमारी से हुई थी मौत
हाल ही में, एक नाबालिग लड़की, जिसकी तीन दिन पहले बीमारी से मौत हो गई थी, के शव को कब्र से निकालकर गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। यह घटना समाज में संवेदनहीनता को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। नीमगांव के सिकंदराबाद में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां अराजक तत्व एक नाबालिग लड़की के शव को कब्र खोद कर निकाल ले गए। कब्रिस्तान से दो सौ मीटर दूर गन्ने के खेत में लड़की का नग्न शव बरामद हुआ है।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर जानकारी ली है।
सिकंदराबाद निवासी एक व्यक्ति की चौदह साल की पुत्री की शुक्रवार सुबह बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसे शुकवार को ही दोपहर बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था।सोमवार रात लड़की का शव कब्र खोद कर ग़ायब कर दिया गया।
सुबह जब परिवारजन फ़ातिहा पढ़ने कब्रिस्तान गए तो कब्र खुदी देख कर शंका हुई। झांक कर देखा तो कब्र से शव गायब था।कफन कब्र के अंदर ही पड़ा था। खबर सुन कर सैकड़ों लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और खोजबीन शुरू की। सुबह दस बजे कब्रिस्तान से थोड़ी दूर गन्ने के खेत में नग्न शव पड़ा मिला। लोगों ने शव को कपड़े से ढक दिया।
एडिशनल एसपी अमित कुमार राय समेत पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। फ़ोरेंसिस टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस को गन्ने के खेत से एक कुदाल भी मिली है। पुलिस का कहना है कि इसी कुदाल से कब्र को खोदा गया होगा।
थानाध्यक्ष आदित्य कुमार मौर्य ने बताया कि किसी अराजक तत्व ने शव को कब्र से खोद कर गन्ने के खेत में फेंक दिया था।पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अराजक तत्वों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जाएगा।
