Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखीमपुर के इस रेलवे रूट पर आज से दौड़ेंगी सवारी गाड़ियां, चार महीनों से बंद था संचालन

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:43 AM (IST)

    मैलानी और नानपारा के बीच ट्रेन सेवा आज से फिर शुरू हो रही है, जो पिछले चार महीने से बंद थी। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अतरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैक में रिसाव होने से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। ट्रैक का सफल परीक्षण होने के बाद, रेल प्रशासन ने संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इस खबर से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि ट्रेन का सफर सस्ता और आरामदायक होता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। मैलानी नानपारा के बीच आज से ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए नानपारा से रैक भी सोमवार को मैलानी पहुंच गए। जून माह में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से अतरिया रेलवे क्रासिंग के पास ट्रैक के नीचे से पानी का रिसाव शुरू हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पर रेल प्रशासन ने एहेतियातन मैलानी नानपारा के बीच चलने वाली ट्रेनें बंद कर दी थीं। मगर, रविवार को ट्रैक का सफल ट्रायल होने पर स्थानीय रेल प्रशासन ने मंगलवार से नानपारा तक ट्रेन संचालन की तैयारी पूरी कर ली है।

    मैलानी नानपारा के बीच गत चार माह से ट्रेन का संचालन बंद रहा, जो आज यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है। ट्रेन संचालन शुरू करने से पहले रेल अधिकारियों ने रविवार को इंजन दौड़ाकर चार माह से बंद टैक का ट्रायल लिया, जो सफल रहा। इसके बाद सोमवार को नानपारा से पैसेंजर ट्रेन के दोनो रैक भी मंगवा लिए।

    मैलानी जंक्शन पर रैक पहुंचते ही उनकी साफ सफाई आदि कराकर ट्रेन संचालन की तैयारी पूरी हो गई है। नानपारा तक ट्रेन चलने से जिलेवासी सस्ता और सुविधाजनक सफर कर सकेंगे।

    कस्बे के लोगों में खुशी की लहर

    मंगलवार से ट्रेन संचालन को लेकर कस्बावासियों में खुशी की लहर है। इनका कहना है कि ट्रेन का सफर सस्ता होने के साथ आरामदायक है। जबकि बस आदि में किराया अधिक देने के बाद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नानपारा तक जाने के लिए सीधा साधन तक नहीं था, लेकिन अब ट्रेन चलने से तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा।