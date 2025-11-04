लखीमपुर के इस रेलवे रूट पर आज से दौड़ेंगी सवारी गाड़ियां, चार महीनों से बंद था संचालन

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। मैलानी नानपारा के बीच आज से ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए नानपारा से रैक भी सोमवार को मैलानी पहुंच गए। जून माह में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से अतरिया रेलवे क्रासिंग के पास ट्रैक के नीचे से पानी का रिसाव शुरू हो गया था।

इस पर रेल प्रशासन ने एहेतियातन मैलानी नानपारा के बीच चलने वाली ट्रेनें बंद कर दी थीं। मगर, रविवार को ट्रैक का सफल ट्रायल होने पर स्थानीय रेल प्रशासन ने मंगलवार से नानपारा तक ट्रेन संचालन की तैयारी पूरी कर ली है।

मैलानी नानपारा के बीच गत चार माह से ट्रेन का संचालन बंद रहा, जो आज यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है। ट्रेन संचालन शुरू करने से पहले रेल अधिकारियों ने रविवार को इंजन दौड़ाकर चार माह से बंद टैक का ट्रायल लिया, जो सफल रहा। इसके बाद सोमवार को नानपारा से पैसेंजर ट्रेन के दोनो रैक भी मंगवा लिए।