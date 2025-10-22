पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर टावर पर चढ़ा युवक, आठ से दस घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। पत्नी के साथ ठगी करने के अलावा ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपित पर पुलिस के कार्रवाई न करने से नाराज कस्बा तिकुनियां निवासी पीड़ित पति मंगलवार सुबह करीब पांच बजे टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख लोगों का मजमा लग गया। इससे तिकुनियां कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया। युवक का आरोप है लाखों की ठगी और पत्नी का शारिरिक शोषण करने वाले आरोपित को गिरफ्तार करने से पुलिस बच रही है। कस्बेवासियों के मुताबिक युवक दोपहर दो बजे तक नीचे नहीं उतरा था।

तिकुनियां कस्बा निवासी युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के साथ बरसोला निवासी मोहम्मद इलियास ने ठगी ही नहीं कि बल्कि, ब्लैकमेल कर जबरन शारीरिक शोषण भी किया है। इलियास ने आवास दिलाने के नाम पर 10 हजार रुपए लिए, जिसके बाद पत्नी को धार्मिक स्थान पर बुलाकर तमंचा दिखाकर जबरन संबंध बनाकर वीडियो बना लिया।

इसके बाद पत्नी को ब्लैकमेल कर करीब 2.66 लाख रुपए नकद और 1,40,541 रुपए यूपीआई के माध्यम से हड़प लिए। राजू साहनी का कहना है कि पत्नी ने इस मामले की तिकुनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोतवाली प्रभारी ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। इसी से नाराज होकर मंगलवार की सुबह टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गया।

युवक ने चेतावनी दी है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक नीचे नहीं उतरेगा। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही तिकुनिया थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा, पुलिस बल के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।