महिला की हत्या मामले में दोषी महिला को उम्रकैद, खीरी में 14 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। एक महिला की ईंट से कूचकर हत्या करने के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी अभियुक्त महिला को एडीजे शैलोज चन्द्रा ने आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र निवासी गुड्डी देवी का पति परमानन्द गांव की ही द्रोपदी को अपने साथ भगा ले गया था।

उसके बाद पंचायत के फैसले में तय किया गया कि अब परमानन्द द्रोपदी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे और न ही द्रोपदी गुड्डी देवी और परमानन्द के घर जाएगी। इस पंचायत फैसले के कुछ दिन बाद 11सितम्बर 2011 को दोपहर करीब ग्यारह बजे द्रोपदी गुड्डी देवी के घर गयी। द्रोपदी के आने पर गुड्डी देवी उससे विवाद करने लगी और द्रोपदी के सिर पर ईंटे से वार कर दिया।