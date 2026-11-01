लखीमपुर में लैब्राडोर के खतरनाक तेवर देख दुम दबाकर भागा तेंदुआ, मालिक की सुरक्षा का निभाया फर्ज, Video Viral

डिजिटल डेस्क, लखीमपुर। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र लखीमपुर में लगातार सिमटते जंगलों के कारण अब वन्य जीवों की आबादी में पहुंच आसान होती जा रही है। इसके कारण वन विभाग की टीमों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है।

इसी बीच एक वफादार लैब्राडोर ने लखीमपुर खीरी में अपने मालिक को सुरक्षित कर फर्ज निभाया। उसने घर में घुस रहे तेंदुआ को ऐसा खदेड़ा कि जंगल के शेर को दुम दबाकर भागना पड़ा। लखीमपुर खीरी के बेलराया रेंज के मंझरा पूरब गांव के गुर साहब सिंह के घर के अहाते में शुक्रवार देर रात एक तेंदुआ घुस गया। इसके बाद उनका पालतू लैब्राडोर एक्शन में आ गया।

गांव में तेंदुआ और लैब्राडोर कुत्ते का आमना-सामना हो गया। घर के प्रांगण में अचानक घुसे तेंदुआ के सामने लैब्राडोर कुत्ता डटकर खड़ा हो गया। उसने जोर-जोर से भौंकते हुए तेंदुआ का मुकाबला किया। कुत्ते के आक्रामक तेवर देखकर तेंदुआ भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उल्टे पांव लौट गया।