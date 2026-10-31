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लखीमपुर के चंदन चौकी मार्ग पर चहलकदमी करता दिखा बाघ, दस मिनट ट्रैफिक रोका और फिर गया जंगल

By Harish Chand Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sat, 31 Oct 2026 06:12 PM (IST)

Tiger on Road: करीब दस मिनट तक टहलने के बाद बाघ झाड़ियों के बीच जंगल में चला गया। इस बीच ...और पढ़ें

HighLights

  1. रेलवे क्रासिंग से एक किलोमीटर आगे जाने पर सूरमा डगरा के पास दिखा बाघ

  2. कार से जा रहे दो युवकों को रोकना पड़ा अपना वाहन

संवाद सूत्र, लखीमपुर : दुघवा क्षेत्र में पलिया से चंदनचौकी के पास शनिवार शाम को कार सवार युवकों को सड़क पर चहलकदमी करते बाघ दिखा। बाघ को देखकर आरिफ ने वाहन को रोक लिया।

पलिया से वापस आ रहे कार सवार आरिफ और इश्तियाक को सड़क पर विचरण करता एक बाघ नजर आया। इन लोगों ने कार को रोककर करीब दस मिनट बाद बाघ का दीदार किया। इसके बाद बाघ रोड पटरी पर उगी झाड़ियां में जाकर अंधेरे में गुम हो गया। इन लोगों ने बाघ का वीडियो भी बनाया।

वाहन चालक आरिफ के मुताबिक पलिया से वापसी करते समय रात में रेलवे क्रासिंग से एक किलोमीटर आगे जाने पर सूरमा डगरा के पास रोड के किनारे सड़क पर एक बाघ विचरण कर रहा था। जैसे ही आरिफ की नजर बाघ पर पड़ी उसने तुरंत वाहन को रोक लिया और बाघ के जाने का इंतजार करने लगा। करीब दस मिनट तक टहलने के बाद बाघ झाड़ियों के बीच जंगल में चला गया। इस बीच कार की रोशनी में चालक आरिफ ने बाघ का वीडियो भी बनाया।

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