लखीमपुर के चंदन चौकी मार्ग पर चहलकदमी करता दिखा बाघ, दस मिनट ट्रैफिक रोका और फिर गया जंगल

संवाद सूत्र, लखीमपुर : दुघवा क्षेत्र में पलिया से चंदनचौकी के पास शनिवार शाम को कार सवार युवकों को सड़क पर चहलकदमी करते बाघ दिखा। बाघ को देखकर आरिफ ने वाहन को रोक लिया।

पलिया से वापस आ रहे कार सवार आरिफ और इश्तियाक को सड़क पर विचरण करता एक बाघ नजर आया। इन लोगों ने कार को रोककर करीब दस मिनट बाद बाघ का दीदार किया। इसके बाद बाघ रोड पटरी पर उगी झाड़ियां में जाकर अंधेरे में गुम हो गया। इन लोगों ने बाघ का वीडियो भी बनाया।