लखीमपुर में बकरी के लालच में पिंजड़े में फंसा आदमखोर तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
लखीमपुर के ढखेरवा खालसा गांव में कई दिनों से दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजड़े में कैद ...और पढ़ें
HighLights
तेंदुआ ढखेरवा खालसा गांव में कई दिनों से दहशत फैला रहा था।
वन विभाग ने बकरी को चारा बनाकर पिंजरा लगाया था।
तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
संवादसूत्र, जागरण, लखीमपुर। दक्षिण निघासन वन रेंज के ढखेरवा खालसा गांव में कई दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजड़े में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
बताया जाता है कि कई दिनों से इलाके में विचरण कर रहा तेंदुआ एक आवारा पशु को हमला कर मार चुका था। इसके बाद वह उसके शव को खींचकर केले के खेत में ले गया था। तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत थी।
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लोगों की मांग पर वन विभाग ने घटनास्थल के पास पिंजड़ा लगाया था। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़े में बकरी बांधी गई थी। बकरी को शिकार बनाने के लालच में तेंदुआ पिंजड़े के अंदर पहुंच गया और कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत महसूस की है।