लखीमपुर में बकरी के लालच में पिंजड़े में फंसा आदमखोर तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

संवादसूत्र, जागरण, लखीमपुर। दक्षिण निघासन वन रेंज के ढखेरवा खालसा गांव में कई दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजड़े में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

बताया जाता है कि कई दिनों से इलाके में विचरण कर रहा तेंदुआ एक आवारा पशु को हमला कर मार चुका था। इसके बाद वह उसके शव को खींचकर केले के खेत में ले गया था। तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत थी।