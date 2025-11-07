तेंदुए ने 10 वर्षीय बालिका को किया घायल,जिला अस्पताल में हो रहा इलाज
उत्तर प्रदेश में एक तेंदुए ने 10 वर्षीय बालिका पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बालिका का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है, और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
संवाद सूत्र, ईसानगर (लखीमपुर)। वन रेंज धौरहरा क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक थमने का नाम नही ले रहा है,एक तरफ जहां वन विभाग पिंजड़े लगाकर तेंदुओं को कैदकर जंगलों में छोड़ रहा है,वही दूसरी ओर गुरुवार की रात घर के बाहर खोखे पर पर बैठी 10 वर्षीय बालिका पर हमला कर तेंदुए ने गम्भीर रूप से घायल कर दिया ।
ईसानगर क्षेत्र के लखनी पुरवा मजरा मिलिक निवासी निशा (10)पुत्री कंधई गुरुवार को रात अपने घर के बाहर रखे खोखे पर बैठी थी,तभी खेतो से निकलकर आये तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। जिसको देख परिवारीजनों ने शोर मचाने पर तेंदुआ निशा को घायल करके भाग गया । भारी दहशत के बीच निशा नजदीकी अस्पताल ले गये। उसकी हालत गभीर देख डाक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उसका इलाज जारी है।
मिलिक गांव सहित क्षेत्र में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। वही क्षेत्र में विचरण कर रहे तेदुओं के द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाकर जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।