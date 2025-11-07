तेंदुए ने 10 वर्षीय बालिका को किया घायल,जिला अस्पताल में हो रहा इलाज

संवाद सूत्र, ईसानगर (लखीमपुर)। वन रेंज धौरहरा क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक थमने का नाम नही ले रहा है,एक तरफ जहां वन विभाग पिंजड़े लगाकर तेंदुओं को कैदकर जंगलों में छोड़ रहा है,वही दूसरी ओर गुरुवार की रात घर के बाहर खोखे पर पर बैठी 10 वर्षीय बालिका पर हमला कर तेंदुए ने गम्भीर रूप से घायल कर दिया ।



ईसानगर क्षेत्र के लखनी पुरवा मजरा मिलिक निवासी निशा (10)पुत्री कंधई गुरुवार को रात अपने घर के बाहर रखे खोखे पर बैठी थी,तभी खेतो से निकलकर आये तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। जिसको देख परिवारीजनों ने शोर मचाने पर तेंदुआ निशा को घायल करके भाग गया । भारी दहशत के बीच निशा नजदीकी अस्पताल ले गये। उसकी हालत गभीर देख डाक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उसका इलाज जारी है।