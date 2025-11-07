लखीमपुर में घर के बाहर बैठी 10 साल की बच्ची पर तेंदुए ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। वन रेंज धौरहरा क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है,। गुरुवार की रात घर के बाहर खोखे पर पर बैठी 10 वर्षीय बालिका पर हमला कर तेंदुए ने गंभीर रूप से घायल कर दिया।

ईसानगर क्षेत्र के लखनीपुरवा मजरा मिलिक निवासी 10 वर्षीय निशा पुत्री कंधई गुरुवार रात में अपने घर के बाहर रखे खोखे पर बैठी थी, तभी खेतों से निकलकर आए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। जिसको देख परिवारजनों के शोर मचाने पर तेंदुआ निशा को घायल करके भाग गया। भारी दहशत के बीच निशा नजदीकी अस्पताल ले गए।