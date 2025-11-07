Language
    लखीमपुर में घर के बाहर बैठी 10 साल की बच्ची पर तेंदुए ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    लखीमपुर के धौरहरा वन क्षेत्र में तेंदुए का आतंक जारी है। गुरुवार रात तेंदुए ने घर के बाहर बैठी 10 वर्षीय निशा पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। निशा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान यूनियन ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। वन रेंज धौरहरा क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है,। गुरुवार की रात घर के बाहर खोखे पर पर बैठी 10 वर्षीय बालिका पर हमला कर तेंदुए ने गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    ईसानगर क्षेत्र के लखनीपुरवा मजरा मिलिक निवासी 10 वर्षीय निशा पुत्री कंधई गुरुवार रात में अपने घर के बाहर रखे खोखे पर बैठी थी, तभी खेतों से निकलकर आए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। जिसको देख परिवारजनों के शोर मचाने पर तेंदुआ निशा को घायल करके भाग गया। भारी दहशत के बीच निशा नजदीकी अस्पताल ले गए।

    उसकी हालत गंभीर देख डाक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उसका इलाज चल रहा है। मिलिक गांव सहित क्षेत्र में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है।

    वहीं क्षेत्र में विचरण कर रहे तेदुओं के द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाकर जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।