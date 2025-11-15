ताइक्वांडो में लखीमपुर खीरी का दबदबा, राज्य स्तर पर मिला 31 पदकों का 'गौरव'
लखीमपुर के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें कुल 31 पदक जीते। लखनऊ में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक अपने नाम किए। उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिससे जिले में खुशी की लहर है।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन लखीमपुर के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम गौरवान्वित किया। लखनऊ ताइक्वांडो एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में 05 से 08 नवंबर तक आयोजित 13वीं फ्रेशर, 41वीं सब-जूनियर, 09वीं कैडेट तथा 42वीं सीनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में लखीमपुर की टीम ने कुल 31 पदक—10 स्वर्ण, 11 रजत व 10 कांस्य—अपने नाम किए।
प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव राजकुमार द्वारा पदक एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।
फ्रेशर (क्योरुगी) बालक वर्ग में अर्श राज, दक्ष राज, नवराज सिंह और युग श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीते। रजत विजेताओं में भारत सिरोही, सन्देश शर्मा और वर्चित यादव शामिल रहे, जबकि कांस्य पदक स्वर्णिम वर्मा, स्वर्नाक वर्मा, मोहम्मद लारेब अंसारी, सानिध्य गुप्ता और त्रिशय वर्मा ने प्राप्त किए।
बालिका वर्ग में अदिति कश्यप ने रजत तथा सुख्मीन कौर ने कांस्य पदक हासिल किया। फ्रेशर (पूमसे) बालक वर्ग में युग श्रीवास्तव ने स्वर्ण, जबकि आकर्ष शुक्ला, स्वर्णिम वर्मा और स्वर्नाक वर्मा ने कांस्य पदक प्राप्त किए।
ऑफिशियल चैंपियनशिप में कैडेट बालिका क्योरुगी में ओमकार भरद्वाज ने स्वर्ण जीतकर नेशनल के लिए क्वालीफाई किया, जबकि अहाना ने रजत पदक प्राप्त किया। कैडेट (पूमसे) मिक्स्ड पेयर में मोहम्मद समीर अंसारी और अंशिका जयसवाल ने स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल में जगह बनाई।
