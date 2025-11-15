ताइक्वांडो में लखीमपुर खीरी का दबदबा, राज्य स्तर पर मिला 31 पदकों का 'गौरव'

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन लखीमपुर के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम गौरवान्वित किया। लखनऊ ताइक्वांडो एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में 05 से 08 नवंबर तक आयोजित 13वीं फ्रेशर, 41वीं सब-जूनियर, 09वीं कैडेट तथा 42वीं सीनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में लखीमपुर की टीम ने कुल 31 पदक—10 स्वर्ण, 11 रजत व 10 कांस्य—अपने नाम किए।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव राजकुमार द्वारा पदक एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। फ्रेशर (क्योरुगी) बालक वर्ग में अर्श राज, दक्ष राज, नवराज सिंह और युग श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीते। रजत विजेताओं में भारत सिरोही, सन्देश शर्मा और वर्चित यादव शामिल रहे, जबकि कांस्य पदक स्वर्णिम वर्मा, स्वर्नाक वर्मा, मोहम्मद लारेब अंसारी, सानिध्य गुप्ता और त्रिशय वर्मा ने प्राप्त किए।