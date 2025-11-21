चार माह से फरार 25 हजार का इनामी बदमाश राजापुर मंडी के पास से गिरफ्तार, कई आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। शहर कोतवाली पुलिस ने चार माह से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को राजापुर मंडी से गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया जाता है कि यह पिछले चार माह से फरार था। जिले में गुरुवार को जिले में आते ही शुक्रवार सुबह उसे दबोच लिया गया।

शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि चार माह से फरार चल रहे इनामी बदमाश जुबैर अली उर्फ हनीफ राजापुर मंडी पहुंचने वाला है। इस पर मंडी के आस पास पुलिस टीम तैनात कर दी गई।