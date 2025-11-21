Language
    चार माह से फरार 25 हजार का इनामी बदमाश राजापुर मंडी के पास से गिरफ्तार, कई आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    लखीमपुर में पुलिस ने चार महीने से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश जुबैर अली उर्फ हनीफ को राजापुर मंडी के पास से गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। जुबैर पर फरधान थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। शहर कोतवाली पुलिस ने चार माह से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को राजापुर मंडी से गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया जाता है कि यह पिछले चार माह से फरार था। जिले में गुरुवार को जिले में आते ही शुक्रवार सुबह उसे दबोच लिया गया।

    शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि चार माह से फरार चल रहे इनामी बदमाश जुबैर अली उर्फ हनीफ राजापुर मंडी पहुंचने वाला है। इस पर मंडी के आस पास पुलिस टीम तैनात कर दी गई।

    सुबह करीब पांच बजे जुबैर अली राजापुर मंडी के पास पहुंचा, जिसे दबोच लिया गया। पढ़ुआ थाने के गांव बिनौरा निवासी जुबैर पर 25 हजार का इनाम है।

    शहर कोतवाल ने बताया कि बदमाश को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि इस पर फरधान थाने में गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया कलाप आदि के कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार, हेड कांस्टेबिल दिलीप कुमार, अमरजीत, गौरव, शरद राज, अजय चौधरी आदि मौजूद रहे।