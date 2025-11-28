SIR in UP: एसआईआर में अटके फॉर्म, मतदाता सूची सुधार में बीएलओ की बढ़ी चुनौती

संवाद सूत्र, लखीमपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) की रफ्तार इस बार कागज़ों में नहीं, जमीनी हकीकत में परखी जा रही है। बीएलओ जहां घर-घर जाकर फार्म बांट रहे हैं, वहीं मतदाताओं की अनिश्चितता और लापरवाही अभियान की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। चार दिसंबर अंतिम तिथि है, लेकिन अब भी कई लोग फार्म वापस करने को तैयार नहीं दिख रहे।



फार्म लिए बैठे लोग, बीएलओ परेशान

द्वारिकापुरी की बीएलओ अनामिका त्रिपाठी का कहना है कि 1235 में से 600 एसआईआर फार्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 428 फार्म ही लौटे हैं। वे बताती हैं कि लोग फार्म लेकर बैठ जाते हैं, बार-बार याद दिलाने पर भी वापस नहीं करते। अब डोर-टू-डोर जाकर फार्म भरवाने की योजना बनाई है।



इसी तरह बीएलओ नरेश तिवारी भी कम समस्या नहीं झेल रहे। उन्होंने 1123 में से 800 फार्म बांटे, लेकिन 400 ही वापस लौटे।उनकी चिंता वाजिब है कि लोगों को तय ही नहीं कि वे शहर के वोटर हैं या गांव के। यही दुविधा फार्म जमा करने में आड़े आ रही है।



दो जगह के वोटर, दोहरी पहचान बड़ी मुश्किल

अभियान में सामने आ रही सबसे बड़ी समस्या है दोहरे मतदाता।कई लोग गांव और शहर दोनों जगह अपना नाम दर्ज कराए बैठे हैं। दोनों जगह की वोटर आईडी भी बन चुकी है।

अब एसआइआर के दौरान यह पूछा जा रहा है कि वे वास्तव में कहां के वोटर बनना चाहते हैं। इसी उलझन में सैकड़ों लोग फार्म भरने से बच रहे हैं, और यह मतदाता सूची सुधार में बड़ी बाधा बन रही है।



गलत जानकारी दी तो बढ़ जाएगी परेशानी

निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि फार्म में किसी भी तरह की गलत, भ्रामक या अपुष्ट सूचना न भरें। एडीएम एफआर नरेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि बीएलओ को दी गई जानकारी 2003 की मतदाता सूची से मिलाकर ही सत्यापित करनी होती है। कोई गलत तथ्य भविष्य में खुद मतदाता के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है।वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि फार्म में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर के फार्म मान्य नहीं होगा।