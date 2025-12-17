SIR Form भरने के साथ बीएलओ को मिल गई एक और जिम्मेदारी, एसडीएम ने दिए निर्देश

संवाद सूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। एसडीएम डा. अवनीश कुमार ने तहसील सभागार में सभी बीएलओ की बैठक ली और उनसे चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कार्य की गति में तेजी लाने के साथ लापरवाही न बरतने की बात कही। उन्होंने समय से काम पूरा न करने वाले बीएलओ को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को तहसील सभागार में एसडीएम डा. अवनीश कुमार सिंह ने एसआईआर के तहत अब तक किए गए काम की समीक्षा की। उन्होंने सभी बीएलओं से अलग अलग उनके क्षेत्र में हुए कार्य की प्रगति जानी और कितना काम बाकी है यह भी जाना।

बैठक में एसडीएम ने बीएलओ से कहा कि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र व सभी वार्डों में घर घर पहुंचकर मतदाता का सत्यापन करें जिससे कोई मतदाता छूटने न पाए और फर्जी लोगों का मत न बन सके। उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को पुरस्कृत करने व खराब काम करने वाले को दंडित करने की बात कही।