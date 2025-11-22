लखीमपुर में SIR कर रहे बीएलओ से मारपीट, सपा नेता पर सरकारी कागज फाड़ने का भी आरोप

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। नगर में अपने वार्ड में एस आई आर की गणना का कार्य कर रहे एक बीएलओ के साथ सपा नेता द्वारा गाली-गलौज मारपीट कर सरकारी दस्तावेज फाडने का आरोप लगाते हुए बीएलओ ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीएलओ अशोक कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि वह नगर में भाग संख्या 121 मुहल्ला बाजार खुर्द में एस आई आर गणना कार्य कर रहा था। सुबह 9:24 पर उसके फोन पर काल आई जिसे उसने रिसीव किया और उधर से आवाज आती है मैं लक्ष्मण गुप्ता बोल रहा हूं।

उक्त लक्ष्मण गुप्ता बीलओ से कहने लगे आपने हमारे घर के फार्म अभी तक नहीं दिए तो बीएलओ ने लक्ष्मण से कहा कि आपकी पत्नी ने निरूपमा गुप्ता का ही एकमात्र फार्म प्राप्त हुआ है जिसे उसके द्वारा आपके घर जाकर दे दिया गया है और कोई फार्म आपके घर का नहीं प्राप्त हुआ है।

इतना कहते ही उक्त लक्ष्मण फोन पर ही गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोप है कि उक्त लक्ष्मण ने कहा कि तुम कहां पर हो तो बीएलओ ने अपने बैठे होने का स्थान धर्मेंद्र सक्सेना की दुकान बताया तो उक्त लक्ष्मण अपने दो साथियों के साथ दुकान पर आ गए और गालियां देकर मारपीट करने लगे।

विरोध करने पर उक्त लक्ष्मण ने उसके सरकारी दस्तावेज पकडे कुछ फाड़कर फेंक दिए और कुछ साथी साथ में आए थे। वह सरकारी दस्तावेज छीनकर ले गए। बीएलओ ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।