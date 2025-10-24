खीरी में धान खरीद में फिसड्डी तहसीलें बनी रुकावट, अधर में लटका आधे से ज्यादा किसानों का सत्यापन

लखीमपुर जिले में धान खरीद वर्ष 2025-26 की तैयारियों में पंजीकरण और सत्यापन की धीमी गति किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। 24 अक्टूबर तक आधे से ज्यादा किसानों का सत्यापन लंबित है, जिसके लिए लेखपालों और तहसीलदारों की सुस्ती जिम्मेदार है। जिलाधिकारी ने सत्यापन में तेजी लाने और पात्र किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।