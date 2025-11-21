Language
    लखीमपुर में सड़क हादसों में तीन लोगों की चली गई जान, गोला कोतवाली में एक तो मोहम्मदी कोतवाली में दो हुई मौतें

    By Rakesh Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    लखीमपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को हुए सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। इनमें सदर कोतवाली क्षेत्र में एक तो मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में दो लोगों की मौत हुई है।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को हुए सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। इनमें सदर कोतवाली क्षेत्र में एक तो मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में दो लोगों की मौत हुई है।

    महेवागंज: सदर कोतवाली की गढ़ी रोड पर एसएसबी कैंप के पास गुरुवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हैदराबाद थाना के गांव भदैया निवासी 32 वर्षीय संतोष पुत्र सोबरन लाल की मौके पर मौत हो गई। मृतक महेवागंज स्थित एक शराब के ठेके पर काम करता था। रात में दुकान बंद कर बाइक से बेहजम निवासी एक रिश्तेदारी में जा रहा था। एसएसबी कैंप के पास एक वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।

    अमीरनगर: कस्बा क्षेत्र के गांव जिगना निवासी 31 वर्षीय कलेक्टर पुत्र रामाआसरे बाइक से अमीर नगर से वापस अपने घर जा रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा घटना में गांव लालन गंज निवासी 34 वर्षीय मकरंद पुत्र राम सागर वाइक से गेंहू पिसाने के लिए जा रहा था। इस दौरान सिसोकन ककरहा मार्ग पर गन्ना भरे ट्रेक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। 