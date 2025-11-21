लखीमपुर में सड़क हादसों में तीन लोगों की चली गई जान, गोला कोतवाली में एक तो मोहम्मदी कोतवाली में दो हुई मौतें

संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को हुए सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। इनमें सदर कोतवाली क्षेत्र में एक तो मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में दो लोगों की मौत हुई है।

महेवागंज: सदर कोतवाली की गढ़ी रोड पर एसएसबी कैंप के पास गुरुवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हैदराबाद थाना के गांव भदैया निवासी 32 वर्षीय संतोष पुत्र सोबरन लाल की मौके पर मौत हो गई। मृतक महेवागंज स्थित एक शराब के ठेके पर काम करता था। रात में दुकान बंद कर बाइक से बेहजम निवासी एक रिश्तेदारी में जा रहा था। एसएसबी कैंप के पास एक वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।