लखीमपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से ऑटो सवार युवक की मौत, हादसे में चार घायल

संवाद सूत्र, लखीमपुर। कस्बे की ईसानगर रोड पर पैकापुर गांव के पास बुधवार देर रात सवारियां लेकर जा रहे एक आटो और ट्रैक्टर ट्राली की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमे आटो पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य चार लोग घायल हो गए। इसमें से एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जो कुछ देर भर्ती रहने के बाद अस्पताल से गायब हो गया।

खमरिया थाना क्षेत्र के गांव सिंगावर निवासी दीपक आटो चलाता है। वह बुधवार देर रात चार सवारियों को खमरिया से बैठाकर अपने गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान पैकापुर गांव के निकट सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से आटो पलट गया। इस हादसे में आटो पर सवार 42 वर्षीय प्रेम उर्फ फूलचंद पुत्र निरंजन निवासी साहेबनगर की मौके पर मौत हो गई, जबकि साहेबनगर गांव के ही प्रमोद कुमार, सोमवारी , राजेश सहित सिंगावर निवासी आटो चालक दीपक घायल हो गए।सूचना पर पंहुची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए खमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।