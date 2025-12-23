UPPCL: 29 दिसंबर तक प्रतिदिन छह घंटे नहीं आएगी बिजली, उपकेंद्र छाउछ की लाइन शिफ्टिंग का होगा कार्य

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। उपकेंद्र छाउछ के अलीगंज रोड की लाइन शिफ्टिंग का कार्य होना है। इसके लिए मंगलवार से 29 दिसंबर तक रोजाना छह घंटे बिजली कटौती की जाएगी। छाउछ उपकेंद्र के पोषक नंबर चार से पोषित होने वाले के सभी क्षेत्र व डीएस कालेज से भंसड़िया क्रासिंग तक रोजाना सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक बिजली कटौती रहेगी। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं कर लें, ताकि कटौती के दौरान दिक्कतें न आएं।