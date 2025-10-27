Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Lakhimpur News: विद्या निकेतन के पूर्व छात्र सुशान्त सिंह संघ लोक सेवा आयोग में चयनित

    By Rakesh Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    Lakhimpur Kheri News:सुशान्त सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र (ऑनर्स) में स्नातक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे से रसायन शास्त्र में परास्नातक (एमएससी) की उपाधि वर्ष 2023 में प्राप्त की। 

    prefferd source google
    Hero Image

     प्रधानाचार्य महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने सुशान्त को चांदी का पदक प्रदान कर सम्मानित किया

    संवादसूत्र, जागरण, लखीमपुर: सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर मार्ग के मेधावी पूर्व छात्र सुशान्त सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा उत्तीर्ण कर भू-रसायनविद के पद पर चयन प्राप्त किया है। 26 नवम्बर को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुशान्त सिंह ने कक्षा छह से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, गोला गोकर्णनाथ से प्राप्त की। उन्होंने हाईस्कूल (2016) में 93.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान तथा इंटरमीडिएट (2018) में 89 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जनपद में चतुर्थ स्थान हासिल किया था। उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण उन्हें इंस्पायर छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उन्हें एमएससी तक प्रतिवर्ष 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी।
    उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र (ऑनर्स) में स्नातक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे से रसायन शास्त्र में परास्नातक (एमएससी) की उपाधि वर्ष 2023 में प्राप्त की। वर्तमान में वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं।
    ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले सुशान्त सिंह के पिता गिरेन्द्र पाल सिंह राठौर ग्राम मोहरैना-सिसनौर के कृषक हैं, जबकि माता मंजू सिंह शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। उनकी बहन भावना सिंह भी इसी विद्यालय की पूर्व छात्रा हैं और वर्तमान में केंद्रीय सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात हैं। प्रधानाचार्य महेन्द्र कुमार त्रिपाठी तथा बालिका विभाग की प्रधानाचार्य मधु त्रिपाठी ने सुशान्त को चांदी का पदक प्रदान कर सम्मानित किया।