लखीमपुर में भाई ने चाकू घोंपकर की भाई की हत्या, आरोपित गिरफ्तार, शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। शहर के मुहल्ला हाथीपुर उत्तरी में गुरुवार देर रात एक युवक की उसके चचेरे भाई ने चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। युव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपित युवक की भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है।

धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के गांव पहाड़ियापुर निवासी 22 वर्षीय रंजीत का शहर के मुहल्ला हाथीपुर उत्तरी में भी घर है। रंजीत और उसका चचेरा भाई दिल्ली में काम करता था। इस समय दोनों घर आए हैं। गुरुवार शाम दोनों हाथीपुर उत्तरी में अपने घर पहुंचे। बताते हैं कि घर दोनों ने शराब पी।