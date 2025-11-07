Language
    लखीमपुर में भाई ने चाकू घोंपकर की भाई की हत्या, आरोपित गिरफ्तार, शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:11 AM (IST)

    लखीमपुर के हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले में एक युवक की उसके चचेरे भाई ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों दिल्ली में काम करते थे और हाल ही में घर आए थे। शराब पीने के बाद हुए विवाद में आरोपी ने रंजीत पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। शहर के मुहल्ला हाथीपुर उत्तरी में गुरुवार देर रात एक युवक की उसके चचेरे भाई ने चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। युव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपित युवक की भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है।

    धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के गांव पहाड़ियापुर निवासी 22 वर्षीय रंजीत का शहर के मुहल्ला हाथीपुर उत्तरी में भी घर है। रंजीत और उसका चचेरा भाई दिल्ली में काम करता था। इस समय दोनों घर आए हैं। गुरुवार शाम दोनों हाथीपुर उत्तरी में अपने घर पहुंचे। बताते हैं कि घर दोनों ने शराब पी।

    इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान आरोपित ने चाकू से रंजीत पर कई प्रहार कर दिए। इससे रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर एएसपी पवन गौतम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।