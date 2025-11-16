खीरी में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजन बोले- बहू ने प्रेमी संग मिलकर जहर का इंजेक्शन दिया
लखीमपुर के धर्मापुर गांव में एक युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने उसे जहर का इंजेक्शन दिया था। पुलिस ने पत्नी और सास सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि पत्नी के अवैध संबंध थे और उसने अपने प्रेमी डॉक्टर के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। धर्मापुर गांव निवासी एक युवक की लखनऊ में मौत हो गई। उसकी गत मंगलवार को तबियत खराब हुई थी। इस पर उसे सीएचसी बिजुआ और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां उसकी मौत हो गई। पिता का कहना है कि पत्नी आदि ने बेटे को जहर का इंजेक्शन दिया था। नामजद तहरीर पर पुलिस ने पत्नी व सास सहित छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भीरा थाना क्षेत्र के गांव धर्मापुर निवासी 30 वर्षीय सिद्धान्त मिश्रा की मौत हो गई। उसके पिता त्रिगुजी नारायण मिश्रा ने बताया कि सिद्धांत की शादी गोला कोतवाली के गांव पिपरिया गंगा निवासी मोनी देवी पुत्री जगदीश अवस्थी संग की थी। शादी के बाद पता चला कि मोनी देवी का चाल चलन ठीक नहीं है। वह फोन पर घंटो किसी से बात किया करती थी।
इसके लिए बेटे व हमारे द्वारा मना करने पर बहू लड़ाई झगड़े पर आमादा होकर गलत इल्जाम में फंसाने की धमकी दिया करती थी। त्रिगुजी नारायण मिश्रा ने बताया कि इसलिए अपनी विकलांग पत्नी शांति देवी के साथ गांव में ही दूसरे मकान में रहने लगे।
इसके बाद एक झोलाछाप डा.राजेश कुमार निवासी मझौरा मोनी देवी के संपर्क में आकर दवा देने के बहाने आए दिन चोरी छुपे घर पहुंचने लगा। त्रिगुजी नारायण मिश्रा ने बताया कि अवैध संबंधों को लेकर बहू मोनी देवी व बेटे सिद्धान्त के बीच बीते दिनों विवाद हुआ। इसके बाद सिद्धांत दवा लेने भीरा चला गया। डाक्टर ने दवा खाकर आराम करने के लिए कहा।
उसी रात मोनी देवी ने अपने प्रेमी डॉ. राजेश को घर पर बुलाकर सिद्धांत के जहरीला इंजेक्शन लगवा दिया, जिससे सिद्धांत की हालत बिगड़ने लगी। इस पर सिद्धांत को पहले सीएचसी बिजुआ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मगर, हालत गंभीर होने की वजह से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया।
वहां पर गत शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पीड़ित पिता का कहना है कि बेटे को कूटरचित तरीके से मारा गया है, जिसमें बहू मोनी देवी, उसकी मां अन्नपूर्णा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, उसके भाई अभिषेक और विवेक, व संतोष शामिल हैं। भीरा थाना प्रभारी गोपाल नारायण सिंह ने बताया कि नामजद तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है।
