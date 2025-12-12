लखीमुपर से दिल्ली के लिए जल्द चलेगी निगम की AC Bus, रूट से लेकर किराया तक की जानकारी

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। लखीमपुर डिपो को पहली बार परिवहन निगम की ओर से एसी बसें मिलने जा रही है, जिनका संचालन लखीमपुर से दिल्ली तक होगा। यह दोनो एसी बस श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी की पहल पर परिवहन मंत्री ने लखीमपुर डिपो को दी है। हालांकि दो साल पहले तक डिपो में अनुबंध पर चार एसी बसें थी। मगर, अनुबंध खत्म होने के बाद गत दो साल से लखीमपुर डिपो से उधार की एसी बसों से नगरवासी दिल्ली तक सफर कर रहे थे।

लखीमपुर डिपो में इस समय 95 साधारण बसें। इनमें से 83 बसें अनुबंधित हैं, जबकि 12 बसें निगम की है। डिपो को जो एसी बसें मिलेगीं वह भी निगम की होगीं। इन बसों के मिलने का रास्ता साफ हो गया। यह दोनो बसें श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी की पहल पर परिवहन मंत्री की ओर से डिपो को मुहैया कराई जा रही हैं।

बता दें कि इससे पहले करीब दस साल तक डिपो में चार एसी बसें अनुबंधित रहीं, जिनका अनुबंध दो साल पहले समाप्त होने के बाद से लखीमपुर डिपो एसी बस विहीन था। हालांकि जिलेवासी अभी तक लखीमपुर से दिल्ली तक गोला व सीतापुर डिपो की एसी बस से यात्रा कर रहे थे। मगर, एक बार फिर से लखीमपुर डिपो की एसी बस से दिल्ली तक सफर कर सकेगें।

सीतापुर डिपो को दे दी गई थी लखीमपुर डिपो की एसी बसें लखीमपुर डिपो को गत माह 12 निगम की बसें मिली थी। इसके बाद दो एसी बसें मिलनी थी। मगर, वर्कशाप और डीजल पंप न होने के कारण दोनों बसें सीतापुर डिपो को दे दी गई थी। मगर, श्रीनगर विधायक की मांग पर परिवहन मंत्री ने दो एसी बसें लखीमपुर डिपो को मुहैया कराने के निर्देश दिए।इनके माह के अंत तक मिलने की संभावना जताई जा रही है।

वर्कशॉप न होने से यह होगी दिक्क्त एसी बस मिलने की पहल ने डिपो प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसकी वजह डिपो के पास अपना वर्कशाप न होना है। डिपो के लोग बताते हैं कि निगम की जो 12 साधारण बसें मिली हैं, उनकी मेंटीनेंस ही मुसीबत बनी हुई है। एसी बसें आने से दिक्कत और बढ़ेगी। अनुबंधित बसों में आने वाली दिक्कतों को उनके मालिक दूर कराते थे, लेकिन निगम बसों को खामियां दूर कराने से लेकर डीजल लेने तक के लिए गोला डिपो भेजना पड़ता है।