लखीमपुर खीरी के मकनपुर में 24.35 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, अब बाढ़ के दौरान नहीं कटेगा रास्ता
लखीमपुर खीरी के मकनपुर में 24.35 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल के बनने से बाढ़ के दौरान इलाके का रास्ता नहीं कटेगा, जिससे ल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर खीरी। ग्राम पंचायत मकनपुर की बेलहिया फार्म के पास 24 करोड़ 35 लाख की लागत से पुल बनेगा जिससे बाढ़ के सीजन में आसपास के गांवों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
पुल निर्माण के लिए 12.17 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। अब लोनिवि विभाग इसको बनाने की जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा। मकनपुर पंचायत का बेलहिया फार्म वाला इलाका बाढ़ के दौरान सब तरफ से कट जाता है।
अभी यहां पर बने रपटा पुल पर पानी चलने से आवागमन बाधित हो जाता था। लोगों के आने जाने के लिए केवल नाव ही एक सहारा बचता था। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने विधायक से कई बार पुल बनवाने का अनुरोध किया था।
ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए विधायक रोमी साहनी ने उनकी समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। विधायक के प्रयास के बाद मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ 35 लाख की लागत के पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अब पुल निर्माण के लिए 12,17 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं जिससे लोनिवि पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा।
बारिश के सीजन में शारदा और सुहेली नदी क्षेत्र में जमकर तांडव मचाती हैं। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। बाढ़ के दौरान सबसे अधिक बुरा हाल ग्राम पंचायत मकनपुर की बेलहिया फार्म से पलिया जाने वाली रोड पर स्थित रपटा पुल पर ही होता है।
जिससे करीब सात गांवों के हजारों ग्रामीणों का आवागमन ठप हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे पलिया पहुंचते हैं।
विधायक रोमी साहनी ने बताया कि पुल निर्माण की स्वीकृति पहले मिल चुकी थी अब पैसे रिलीज हुए हैं जिससे पुल निर्माण का काम शुरू हो सकेगा। पुल निर्माण के लिए धन 12 करोड़ 17 लाख रुपये की पहली किश्त जारी हो गई है। पुल निर्माण के लिए धन अवमुक्त होने पर मकनपुर के लोगों ने खुशी जताई है।
