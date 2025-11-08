लखीमपुर खीरी में स्कूटी की टक्कर से महिला की मौत, बच्चा गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। हैदराबाद थाना क्षेत्र में स्कूटी की टक्कर से पैदल जा रही एक महिला की मौत हो गई वंही एक महिला और उसका बच्चा घायल हो गया है। मोहम्मदी थाना क्षेत्र के ग्राम राजगढ़ निवासी 24 वर्षीय मोनी देवी श्रीवास्तव पत्नी धर्मेंद्र कुमार अपने फूफा ओमप्रकाश श्रीवास्तव के लड़के की शादी में शामिल होने के लिए अजान चौकी के ग्राम बगहा में आई थीं।

मोनी के साथ उसका दो वर्षीय बच्चा ऋषभ, 48 वर्षीय बुआ अनारा भी थी।तभी पैदल ही रास्ता क्रॉस करते समय शुक्रवार की शाम गांव के पास कस्ता ममरी मार्ग पर बगहा के पास स्कूटी चालक ने टक्कर मार दी।जिसमें तीनों घायल हो गईं। किसी प्रकार से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला भेजा गया।