लखीमपुर खीरी में पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सदमे में पति ने नदी में लगा दी छलांग
लखीमपुर खीरी में अवैध संबंधों के शक में पत्नी द्वारा फांसी लगाने के बाद, आहत पति ने नदी में छलांग लगा दी। खमरिया पुलिस गोताखोरों की मदद से पति की तलाश कर रही है। विवाद का कारण पत्नी का मायके में अधिक रहना बताया जा रहा है। मृतका के दो बच्चे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। अवैध संबंधों के शक को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि पत्नी ने तंग आकर गुरुवार सुबह करीब तीन बजे पत्नी ने फांसी लगा ली । जब इस बात का पता पति को चला तो घटना से आहत और डरे सहमे पति ने ऐरा पुल से छलांग लगा दी । आग की तरह खबर पूरे इलाके में फैल गई। खमरिया पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों द्वारा पति तलाश शुरू कर दी है ।
मामला कहारनपुरवा मजरा बम्हौरी का है। यहां का रहने वाला गोलू उर्फ रामनिवास को हमेशा से इस बात का मलाल रहता था कि उसकी पत्नी मायके में ज्यादा रहा करती थी। इस बात को लेकर दोनो में अनबन कोई नहीं बात नहीं थी। पूरा गांव भी इस बात से वाकिब था कि इन दोनों के बीच विवाद की वजह क्या है।
26 वर्षीय पूनम देवी ने इसी वाद विवाद होने के चलते गुरुवार सुबह करीब तीन बजे अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी होने के बाद घटना से आहत पति गोलू ने थाना क्षेत्र खमरिया के ऐरा पुल से शारदा नदी में छलांग लगा दी । घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया । दूसरी तरफ खमरिया पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई।
बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच काफी समय से अवैध संबंधों के शक को लेकर कहासुनी होती रहती थी। महिला ज्यादातर अपने मायके सरसवा में रहती थी इसी बात को लेकर भी आए दिन विवाद होता रहता था ।
मृतका के दो बच्चे गौरव तीन वर्ष व मौसमी पांच वर्ष है। स्थानीय गोताखोर और पुलिस के जवान देरशाम तक गोलू की तलाश नदी में करते रहे लेकिन उसका कोई पता फिलवक्त नहीं चल सका। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई का पता लगाया जाएगा।
