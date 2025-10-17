लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियोजन पक्ष आज पेश करेगा 25वां गवाह, एक विटनेस डिस्चार्ज

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। खीरी हिंसा कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसीफौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि मुक़दमे के समर्थन में शुक्रवार को सुनवाई के समय 25 वां गवाह पेश किया जाएगा। गुरुवार को सुनवाई के समय गवाह को अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही में पेश न करने के संबंध में अदालत के समक्ष डिस्चार्ज अर्जी पेश की गई।