Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियोजन पक्ष आज पेश करेगा 25वां गवाह, एक विटनेस डिस्चार्ज

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में, अभियोजन पक्ष 25वें गवाह को अदालत में पेश करेगा। इससे पहले, एक गवाह को पेश न करने पर अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। विवेचना के दौरान एसआईटी ने इन गवाहों को मुकदमे में शामिल किया था। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। खीरी हिंसा कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसीफौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि मुक़दमे के समर्थन में शुक्रवार को सुनवाई के समय 25 वां गवाह पेश किया जाएगा। गुरुवार को सुनवाई के समय गवाह को अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही में पेश न करने के संबंध में अदालत के समक्ष डिस्चार्ज अर्जी पेश की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने डिस्चार्ज अर्जी पर बहस करते हुए डिस्चार्ज किए जाने की याचना की। अभियोजन पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने गवाहों को डिस्चार्ज कर दिया।

    दौरान विवेचना एसआइटी ने इन गवाहों को मुकदमे के गवाह बनाया था। डीजीसी फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमे की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।