99.49 लाख की लागत से अलियापुर तिराहा से चपरतला अंडरपास तक बनेगा संपर्क मार्ग, किसानों को मिलेगी राहत
लखीमपुर के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। अलियापुर तिराहा से चपरतला अंडरपास तक 1400 मीटर लंबी सड़क बनाने की योजना सरकार को भेजी गई है। डीसीएम शुगर मिल प्रबंधन सड़क निर्माण के लिए प्रयासरत है। 99.49 लाख रुपये का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग ने भेजा है। सड़क बनने से किसानों को राहत मिलेगी और दुर्घटनाएं कम होंगी।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर है कि अब अलियापुर तिराहा से बाबे के पब्लिक इंटर कालेज होते हुए चपरतला अंडरपास तक 1400 मीटर लम्बे संपर्क मार्ग निर्माण की आगणन वित्तीय रूपरेखा तैयार कर शासन को प्रेषित कर दी गई है। क्षेत्रीय गन्ना संचालक अनिल राठौर के पत्र पर डीसीएम शुगर मिल प्रबंधन के द्वारा इस सड़क की पैरवी की जा रही है।
क्षेत्रीय गन्ना संचालक अनिल राठौर के जनहित की समस्या को लेकर लिखे गए प्रार्थना पत्र के आधार पर डीसीएम श्रीराम शुगर मिल के यूनिट हेड प्रभात कुमार सिंह के द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद मिल प्रबंधन द्वारा किसान हित की समस्या को लेकर विशेष पैरवी की जा रही है।
इसके बाद डीसीएम श्रीराम शुगर यूनिट हेड प्रभात कुमार सिंह के द्वारा दीपक मिल्टन प्रबंधक जनसंपर्क (लाइजेन) को निर्देशित किया गया था। इस बाबत दीपक मिल्टन ने बताया कि अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग का निरीक्षण कराकर मार्ग का आगणन प्रस्ताव अंकन 99.49 लाख रुपए का बनाकर लोक निर्माण विभाग मुख्यालय को प्रेषित किया गया है।
जहां से इसको आगे वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। वित्तीय स्वीकृत होने के बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस सड़क के निर्माण होने से किसानों की कई समस्याओं का समाधान होने के साथ-साथ कई किलोमीटर की दूरी भी घटेगी। आये दिन नेशनल हाइवे 30 पर यू टर्न पर होने वाली दुर्घटनाओं से भी निजात मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।