Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में नवंबर अंत तक शुरू होगी 300 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री, दो हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

    By Rakesh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:30 AM (IST)

    लखीमपुर खीरी में 300 करोड़ रुपये की लागत से बनी अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री नवंबर के अंत तक शुरू हो जाएगी। जुआरी इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित यह इकाई रोजगार और निवेश के नए अवसर लाएगी। प्रतिदिन 180 हजार किलोलीटर एथेनॉल उत्पादन क्षमता वाला यह प्लांट लगभग 2,000 लोगों को रोजगार देगा और किसानों के लिए भी लाभकारी होगा, क्योंकि इससे अनाज की मांग बढ़ेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    नवंबर अंत तक शुरू होगी 300 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री।

    राकेश मिश्र, लखीमपुर। जिले में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने वाली 300 करोड़ की अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री अब नवंबर माह के अंत तक उत्पादन शुरू कर देगी। ईसानगर ब्लॉक के बेहटा गांव में स्थापित हो रही जुआरी इंडस्ट्रीज की यह अत्याधुनिक इकाई जिले में रोजगार और निवेश के नए द्वार खोलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले वर्ष आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उद्योगों को गति मिली। जिले में चिन्हित 54 में से 43 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। शेष 11 इकाइयों का विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ा है, और सभी के दिसंबर अंत तक पूर्ण रूप से संचालित हो जाने की उम्मीद है। इनमें सबसे प्रमुख है एथेनाल प्लांट, जो मक्का और चावल जैसे कृषि उत्पादों से एथेनाल तैयार करेगा।

    फैक्ट्री के टेक्निकल प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी ने बताया कि प्लांट की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 180 हजार किलोलीटर है, जिससे वर्षभर 365 दिन लगातार उत्पादन संभव होगा। उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल मक्का और चावल मुख्य रूप से बिहार और मध्य प्रदेश से मंगाया जाएगा, जबकि चावल की खंडी एफसीआई से प्राप्त होगी।

    2 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

    उपायुक्त उद्योग उज्ज्वल सिंह ने बताया कि यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएगी। फैक्ट्री में सीधे और परोक्ष रूप से लगभग 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए यह रोजगार और कौशल विकास का बड़ा अवसर माना जा रहा है। आने वाले समय मे खीरी जिले में धान व मक्के की खेती को भी पंख लगने वाले हैं।

    एथेनाल मिश्रण नीति के अनुरूप यह इकाई प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को मजबूती देगी। लखीमपुर जैसे कृषि प्रधान जिले में मक्का और चावल आधारित एथेनाल प्लांट का शुरू होना किसानों के लिए भी लाभकारी माना जा रहा है, क्योंकि इससे क्षेत्र में अनाज की मांग बढ़ेगी।

    जिले में स्थापित होने वाली यह एथेनाल फैक्ट्री न केवल औद्योगिक विकास का नया अध्याय लिखेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की बड़ी सौगात भी साबित होगी।