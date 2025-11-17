Language
    Lakhimpur Kheri: लखीमपुर में सशस्त्र बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर की लाखों की लूट

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    Lakhimpur Kheri Crime: मोहम्मदी कोतवाली के कस्बा अमीरनगर क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर निवासी अशफाक खां के घर में रविवार आधी रात के करीब पांच से छह सशस्त्र बदमाश घर में घुस गए।

    लखीमपुर में बदमाशों ने की लाखों की लूट

    संवादसूत्र, जागरण, लखीमपुर: अमीरनगर में कस्बा क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर के एक घर में आधी रात में घुसे सशस्त्र बदमाशों ने परिवारीजनों को करीब एक घंटे तक बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाश घर से लाखों के जेवर सहित छह हजार की नगदी लूटकर फरार हो गए।

    घटना की जानकारी होने पर कोतवाली मोहम्मदी प्रभारी ने मौके पर जाकर मामले की जानकारी लेकर घरवालों को जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मोहम्मदी कोतवाली के कस्बा अमीरनगर क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर निवासी अशफाक खां के घर में रविवार आधी रात के करीब पांच से छह सशस्त्र बदमाश घर में घुस गए।

    बदमाशों ने घर में मौजूद सभी लोगों को असलहे की दम पर बंधक बनाकर करीब आठ लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात और छह हजार नगदी लेकर फरार हो गए। मोहम्मदी कोतवाल उमेश चन्द्र चौरसिया ने बताया कि तहरीर मिल गई है।मुकदमा दर्ज कर खुलासा करने के लिए टीमें लगाई गई हैं।