ITI लखीमपुर में रोजगार मेला: टाटा मोटर्स ने 35 अभ्यर्थियों का किया चयन, 800 को मिलेगी नौकरी

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में प्रतिभाग करने आई टाटा मोटर्स पंतनगर (उत्तराखंड) ने संस्थान के विभिन्न ट्रेडों के 35 अभ्यर्थियों का चयन किया।

मेला प्रधानाचार्य सुशोभित गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें प्लेसमेंट प्रभारी अवधेश कुमार, अनुदेशक प्रवीण मौर्या, योगेन्द्र कुमार मौर्या और आउटसोर्सिंग अनुदेशक सुजीत कुमार यादव सहित अन्य कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

टाटा मोटर्स के ट्रेनिंग डिवीजन से आए एचआर अपर्नेश पांडे ने बताया कि कंपनी में टेंपरेरी ऑपरेटर और अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए 800-800 अभ्यर्थियों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भर्ती आवश्यकता के मुकाबले यहां बहुत कम अभ्यर्थी पहुंचे, जबकि कंपनी युवाओं को उद्योगों में रोजगार देने के लिए बड़े स्तर पर अवसर उपलब्ध करा रही है।

उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के साथ कैरियर विकास की संभावनाएं भी प्रदान की जाएंगी। आईटीआई लखीमपुर में आयोजित यह मेला युवाओं को उद्योग जगत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

संस्था प्रशासन ने अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक रोजगार अवसरों का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की।