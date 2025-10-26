लखीमपुर में 29 अक्टूबर से 16 नवंबर तक इस मार्ग पर रहेगा रूट डायवर्जन, क्या है वैकल्पिक मार्ग?
लखीमपुर और गोला के बीच जंगल वाली रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बन रहा है। इस वजह से 29 अक्टूबर से 16 नवंबर तक लखीमपुर-गोला के बीच वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। राष्ट्रीय खंड के अधिशासी अभियंता शुभ नारायण ने बताया कि बहराइच-नानपारा से पीलीभीत-बरेली जाने वाले वाहन मनिकापुर तिराहे से सिकंदराबाद चौराहा होकर जाएंगे।
अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय खंड शुभ नारायण ने बताया कि बहराइच-नानपारा से पीलीभीत-बरेली की ओर आने-जाने वाले वाहन मनिकापुर तिराहे से सिकंदराबाद चौराहा होकर गोला जाएंगे।
