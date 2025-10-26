Language
    लखीमपुर में 29 अक्टूबर से 16 नवंबर तक इस मार्ग पर रहेगा रूट डायवर्जन, क्या है वैकल्पिक मार्ग?

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:29 AM (IST)

    लखीमपुर और गोला के बीच जंगल वाली रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बन रहा है। इस वजह से 29 अक्टूबर से 16 नवंबर तक लखीमपुर-गोला के बीच वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। राष्ट्रीय खंड के अधिशासी अभियंता शुभ नारायण ने बताया कि बहराइच-नानपारा से पीलीभीत-बरेली जाने वाले वाहन मनिकापुर तिराहे से सिकंदराबाद चौराहा होकर जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। लखीमपुर गोला के बीच गोला में जंगल वाली रेलवे क्रासिंग पर सेतु का निर्माण हो रहा है। इसलिए लखीमपुर गोला के बीच 29 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।

    अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय खंड शुभ नारायण ने बताया कि बहराइच-नानपारा से पीलीभीत-बरेली की ओर आने-जाने वाले वाहन मनिकापुर तिराहे से सिकंदराबाद चौराहा होकर गोला जाएंगे।