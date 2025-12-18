तीसरे दिन भी कोहरे ने रोंकी ट्रेनों की रफ्तार, यूपी में यात्री रहे परेशान

संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले में दूसरे दिन भी कोहरे का प्रकोप जारी रहा। इससे बसों से लेकर ट्रेनों का संचालन बेपटरी रहा। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें एक से डेढ़ घंटे तक लेट रहीं। ऐसे में यात्रियों को भीषण ठंड में प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुधवार सुबह भी जिले में कोहरे का असर मंगलवार जैसा ही रहा।

कोहरा होने से दृश्यता बेहद कम रही। इससे वाहनोंसे लेकर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ऐसे में गोरखपुर से इज्जतनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन एक घंटा सात मिनट की देरी से प्लेटफार्म पर पहुंची तो वहीं गोमतीनगर से पीलीभीत जाने वाली पैसेंजर ट्रेन भी एक घंटा लेट रही।