तीसरे दिन भी कोहरे ने रोंकी ट्रेनों की रफ्तार, यूपी में यात्री रहे परेशान
लखीमपुर खीरी में कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण कई ट्रेनें एक से डेढ़ घंटे तक लेट हुईं, जिस ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले में दूसरे दिन भी कोहरे का प्रकोप जारी रहा। इससे बसों से लेकर ट्रेनों का संचालन बेपटरी रहा। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें एक से डेढ़ घंटे तक लेट रहीं। ऐसे में यात्रियों को भीषण ठंड में प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुधवार सुबह भी जिले में कोहरे का असर मंगलवार जैसा ही रहा।
कोहरा होने से दृश्यता बेहद कम रही। इससे वाहनोंसे लेकर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ऐसे में गोरखपुर से इज्जतनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन एक घंटा सात मिनट की देरी से प्लेटफार्म पर पहुंची तो वहीं गोमतीनगर से पीलीभीत जाने वाली पैसेंजर ट्रेन भी एक घंटा लेट रही।
ऐसे में लखनऊ से लेकर बरेली की ओर जाने वाल मुसाफिर भीषण ठंड में रेलवे स्टेशन पर ठिठ़ुरते हुए इंतजार करने को मजबूर हुए। इसी तरह मैलानी से डालीगंज जाने वाली पैसेंजर ट्रेन निर्धारित समय 12:58 की जगह 01:50 पर लखीमपुर स्टेशन पहुंची।
