लखीमपुर में बिना लाइसेंस के नहीं बिकेगा आतिशबाजी का सामान, सिर्फ इन स्थानों पर मिलेंगे पटाखे

संवाद सूत्र, निघासन (लखीमपुर)। बिना लाइसेंस भंडारण की गई आतिशबाज का सामान बड़े पैमाने पर बरामद होने से चेते महकमे ने दीपावली पर लगने वाली आतिशबाजी के दुकानदारों को सावधानी पूर्वक दुकानें लगाने की हिदायत दी। तथा बीते सालों लगने वाली दुकानों में दो कस्बों में परिवर्तन किया गया है। जिसमें रकेहटी की बाजार में लगने वाली दुकानों के स्थान का चयन नहीं पाया है।

यहां की दुकानों को निघासन में चिन्हित स्थान पर ही लगाए जाने पर विचार हो रहा है। यह भी सख्त निर्देश है कोई दुकानदार टेंट व तंबू लगा कर दुकान नहीं लगा सकता है। दुकान लगाने से पूर्व टीन शेड बनाना अनिवार्य होगा।

स्थलीय जांच के दौरान उपजिलाधिकारी राजीव निगम ने आतिशबाजी के दुकानदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी दुकानदार बिना परमिशन के दुकान नहीं लगाएगा। दुकानों पर पानी भरी बाल्टी व बालू की बोरी तथा अग्निशमन द्वारा दिया गया, गैस सिलेंडर होना ही चाहिए और धूम्रपान करने वालों पर नजर रखने की बात कही और कहा कि सभी लोग आबादी से दूर दुकानों के लिए प्रस्तावित स्थानों पर ही दुकानें लगाए।

इसके साथ ही, अधिक पटाखों का स्टाक घरों व दुकानों में न रखने की कड़ी हिदायत दी। कहा कि सभी लोगो की जिम्मेदारी है कि वह बिना परशिमन व निर्धारित स्थान के अलावा अगर कही कोई बिक्री करता मिले तो नजदीकी पुलिस को जानकारी दें।