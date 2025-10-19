लखीमपुर में बिना लाइसेंस के नहीं बिकेगा आतिशबाजी का सामान, सिर्फ इन स्थानों पर मिलेंगे पटाखे
लखीमपुर खीरी में दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस आतिशबाजी बेचने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने लाइसेंस को अनिवार्य बताया है। शहर में पटाखे बेचने के लिए कुछ स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहाँ पटाखे उपलब्ध होंगे। बिना लाइसेंस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, निघासन (लखीमपुर)। बिना लाइसेंस भंडारण की गई आतिशबाज का सामान बड़े पैमाने पर बरामद होने से चेते महकमे ने दीपावली पर लगने वाली आतिशबाजी के दुकानदारों को सावधानी पूर्वक दुकानें लगाने की हिदायत दी। तथा बीते सालों लगने वाली दुकानों में दो कस्बों में परिवर्तन किया गया है। जिसमें रकेहटी की बाजार में लगने वाली दुकानों के स्थान का चयन नहीं पाया है।
यहां की दुकानों को निघासन में चिन्हित स्थान पर ही लगाए जाने पर विचार हो रहा है। यह भी सख्त निर्देश है कोई दुकानदार टेंट व तंबू लगा कर दुकान नहीं लगा सकता है। दुकान लगाने से पूर्व टीन शेड बनाना अनिवार्य होगा।
स्थलीय जांच के दौरान उपजिलाधिकारी राजीव निगम ने आतिशबाजी के दुकानदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी दुकानदार बिना परमिशन के दुकान नहीं लगाएगा।
दुकानों पर पानी भरी बाल्टी व बालू की बोरी तथा अग्निशमन द्वारा दिया गया, गैस सिलेंडर होना ही चाहिए और धूम्रपान करने वालों पर नजर रखने की बात कही और कहा कि सभी लोग आबादी से दूर दुकानों के लिए प्रस्तावित स्थानों पर ही दुकानें लगाए।
इसके साथ ही, अधिक पटाखों का स्टाक घरों व दुकानों में न रखने की कड़ी हिदायत दी। कहा कि सभी लोगो की जिम्मेदारी है कि वह बिना परशिमन व निर्धारित स्थान के अलावा अगर कही कोई बिक्री करता मिले तो नजदीकी पुलिस को जानकारी दें।
यह स्थान है चिन्हित
1-सिंगाही कला-मेला मैदान।
2-लुधौरी-प्राथमिक विद्यालय।
3-निघासन-निर्माधीन मंडी समिति भूमि पर।
4-बम्हनपुर-धर्मापुर रोड के किनारे।
5-बेलरायां-लालापुर हरद्वाही सीमा स्तिथ खेल मैदान।
6-तिकुनियांं-पुष्कर राज के प्लाट में।
7-गंगाबेहड़-पृथ्वीपुरवा चौराहा पर।
8-झंडी-साप्ताहिक बाजार।
9-छेदुई पतिया- बाजार।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।