Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली बिल राहत योजना: लखीमपुर में 16 हजार उपभोक्ताओं को 48 करोड़ के बकाए में 22 करोड़ की राहत

    By Rakesh Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    शहरी क्षेत्र में कुल 16 हजार उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत योजना का लाभ मिलेगा। इनमें सबसे अधिक घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ता शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में 48 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है, जिसके सापेक्ष बिल जमा करने पर 22 करोड़ रुपये की छूट मिल रही है। सोमवार से योजना की शुरुआत हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। शहरी क्षेत्र में कुल 16 हजार उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत योजना का लाभ मिलेगा। इनमें सबसे अधिक घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ता शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में 48 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है, जिसके सापेक्ष बिल जमा करने पर 22 करोड़ रुपये की छूट मिल रही है। सोमवार से योजना की शुरुआत हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आंकड़ों पर नजर डालें तो राहत योजना में कुल पात्र उपभोक्ताओं की संख्या 16030 है। जिन पर 48.28 करोड़ बकाया है। योजना के अनुसार इन्हें 22.19 करोड़ रुपये की छूट मिल रही है। सबसे ज्यादा घरेलू कनेक्शन के 14072 उपभोक्ताओं पर कुल 38.41 करोड़ बकाया है।

    बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को राहत योजना के तहत 17.51 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। इसी तरह कामर्शियल कनेक्शन के कुल 1958 उपभोक्ताओं पर 9.87 करोड़ रुपये बकाया है। इसके सापेक्ष 4.68 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि योजना के अंतर्गत बिजली बिल जमा करने पर लोगों को काफी छूट दी जा रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली काउंटरों पर जाकर योजना का लाभ उठाएं।

    इन्हें मिलेगा योजना का लाभ



    पहले चरण के लिए सोमवार से शुरू योजना में बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज दर की छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। शर्त यह कि सिर्फ दो हजार रुपये से पंजीकरण कराना होगा और 30 दिन के अंदर लाभ लेना होगा।

    - दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक 750 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा सकता है। इसमें उपभोक्ताओं को मूलधन के बकाए में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    - तीसरा चरण एक फरवरी से 2026 से 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 500 रुपये प्रतिमाह और मूलधन में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

    -शहरी क्षेत्र में दो किलोवाट तक बिजली कनेक्शन हो।

    - वाणिज्यिक एक किलोवाट के कनेक्शन वालों को बिजली चोरी के मामलों में बंपर छूटअगर आप बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं और आपका जुर्माना तय हो गया है तो उस धनराशि में बंपर छूट मिल रही है। बकाया भुगतान करने पर पहले चरण में 50 प्रतिशत, दूसरे चरण में 45 और तीसरे चरण में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

    शहर में पहले दिन 53 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण

    एक्सईएन शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पहले दिन 53 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। कुल बिजली बिल 13.52 लाख जमा हुआ है, इसमें 6.37 लाख राहत योजना के अंतर्गत जमा किया गया है।