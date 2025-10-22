Language
    मातम में बदली दीपावली की खुशियां, लखीमपुर में दो सगे भाइयों सहित पांच लोगों की मौत

    By Rakesh Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    दीपावली के पर्व पर लखीमपुर में एक हृदयविदारक घटना घटी, जिसमें दो सगे भाइयों सहित कुल पांच लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

    पसगवां कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार तीन की मौत
    मितौली के गांव खमरिया में दो सगे भाईयों की हुई मौत


    संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले में गत तीन दिन में पांच लोगों की जहां सड़क हादसों में मौत हो गई, तो वहीं चाचा भतीजे की डूबने से मौत हो गई। एक युवक की मौत घर में जीने से गिरकर हो गई। इसके अलावा एक सप्ताह पहले सड़क हादसे में घायल होकर लखनऊ में इलाज करा रहे बेसिक विभाग के एक शिक्षक की मौत हो गई। इससे इन घरों में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई।

    पसगंवा: पहला हादसा दीपावली वाले दिन सोमवार सुबह मोहम्मदी शाहजहांपुर मार्ग पर पसगवां कोतवाली के सुखेता पुल पर हुआ। इसमें एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई।

    शाहजहांपुर के सहजनवा शाहगंज निवासी 45 वर्षीय गुडडू पुत्र रामस्वरूप, 50 वर्षीय संतराम पुत्र जोधालाल निवासी और 30 वर्षीय हरिपाल पुत्र कालीचरन निवासी गांव गौहनिया आलम कोतवाली पसगवां एक ही बाइक पर सवार होकर रविवार रात मोहम्मदपुर ताजपुर आए थे। त्योहार घर पर मानने के लिए सोमवार अलसुबह सभी लोग बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान सुखेता नदी पुल पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी।

    संतराम व गुड्डू को भावलखेड़ा सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर किए गए गंभीर घायल हरिपाल की वहां पंहुचने से पहले ही मौत हो गई।


    मितौली: थाना क्षेत्र के गांव खमरिया निवासी विपिन अपने 10 वर्षीय भाई ओंमकार व गांव निवासी संकटा के साथ सामान खरीदने कस्ता गया था। खरीददारी कर घर वापस जाते समय गांव गनेशपुर के निकट विपिन की बाइक सामने आ रही पिकप डाला से टकरा गई। इससे बाइक सवार तीनों लोग गंभीर घायल हो गए, जिसमें दोनों भाइयों की हालत नाज़ुक है।

    कस्ता चौकी प्रभारी जयकृष्ण तिवारी व एसआई धर्मेन्द्र सिंह ने एंबुंलेंस से घायलों को मितौली सीएचसी भेजा। वहां से दो लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां पर 10 वर्षीय ओंमकार की मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय विपिन की लखनऊ ले जाते समय सीतापुर के निकट मौत हो गई। दीपावली पर दो सगे भाइयों की मौत से घर में जहां कोहराम मच गया तो वहीं पूरा गांव भी सदमे में है।