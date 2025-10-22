मातम में बदली दीपावली की खुशियां, लखीमपुर में दो सगे भाइयों सहित पांच लोगों की मौत

पसगवां कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार तीन की मौत

मितौली के गांव खमरिया में दो सगे भाईयों की हुई मौत

संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले में गत तीन दिन में पांच लोगों की जहां सड़क हादसों में मौत हो गई, तो वहीं चाचा भतीजे की डूबने से मौत हो गई। एक युवक की मौत घर में जीने से गिरकर हो गई। इसके अलावा एक सप्ताह पहले सड़क हादसे में घायल होकर लखनऊ में इलाज करा रहे बेसिक विभाग के एक शिक्षक की मौत हो गई। इससे इन घरों में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पसगंवा: पहला हादसा दीपावली वाले दिन सोमवार सुबह मोहम्मदी शाहजहांपुर मार्ग पर पसगवां कोतवाली के सुखेता पुल पर हुआ। इसमें एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई। शाहजहांपुर के सहजनवा शाहगंज निवासी 45 वर्षीय गुडडू पुत्र रामस्वरूप, 50 वर्षीय संतराम पुत्र जोधालाल निवासी और 30 वर्षीय हरिपाल पुत्र कालीचरन निवासी गांव गौहनिया आलम कोतवाली पसगवां एक ही बाइक पर सवार होकर रविवार रात मोहम्मदपुर ताजपुर आए थे। त्योहार घर पर मानने के लिए सोमवार अलसुबह सभी लोग बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान सुखेता नदी पुल पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी।

संतराम व गुड्डू को भावलखेड़ा सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर किए गए गंभीर घायल हरिपाल की वहां पंहुचने से पहले ही मौत हो गई।

मितौली: थाना क्षेत्र के गांव खमरिया निवासी विपिन अपने 10 वर्षीय भाई ओंमकार व गांव निवासी संकटा के साथ सामान खरीदने कस्ता गया था। खरीददारी कर घर वापस जाते समय गांव गनेशपुर के निकट विपिन की बाइक सामने आ रही पिकप डाला से टकरा गई। इससे बाइक सवार तीनों लोग गंभीर घायल हो गए, जिसमें दोनों भाइयों की हालत नाज़ुक है।