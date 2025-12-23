Language
    लखीमपुर: गन्ना भरे ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत, चालक हिरासत में 

    By Rakesh Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    गोला गोकर्णनाथ में चीनी मिल यार्ड के पास गन्ना भरे ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार रामसागर की मौत हो गई। रामसागर रजौरा भल्लिया बुजुर्ग का निवासी था। ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर)। चीनी मिल यार्ड के पास गन्ना भरे ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार 65 वर्षीय रामसागर पुत्र सोहनलाल निवासी रजौरा भल्लिया बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।

    बताते हैं कि रामसागर भारत भूषण कालोनी में परिवार के साथ रहा करता था । प्रभारी निरीक्षक अम्बर सिंह ने बताया कि ट्रक और चालक को कब्जे में ले लिया गया है। मृतक के परिवारजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।