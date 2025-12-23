लखीमपुर में बॉर्डर पर SSB की सख्ती नेपालियों के लिए बन रही समस्या, रोजाना मालवाहक वाहनों से लग रहा जाम

संवादसूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। गौरीफंटा बॉर्डर पर एसएसबी की सख्ती भारत आने वाले नेपालियों व भारत से नेपाल जाने वाले लोगों के लिए समस्या बनती जा रही है। हर दिन बॉर्डर पर पूरे दिन जाम लगा रहता है। बॉर्डर पर दिन भर जाम लगे रहने से मालवाहक वाहनों व पर्यटकों के वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है।

गौरीफंटा बॉर्डर से नेपाल के प्रदेश सुदूर पश्चिम के सात जिलों के लोग इसी बॉर्डर का उपयोग करके भारत आते हैैं और महानगरों में जाकर कामकाज करते हैैं। इस समय नेपाल से भारत आने वालों की संख्या काफी अधिक है।

बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवान चेकिंग के नाम पर नेपालियों से काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं, जिससे जब तब उनका आक्रोश भड़क उठता है। बीते दिनों एसएसबी जवान ने एक नेपाली की पिटाई कर दी थी जिससे नेपाली युवा भड़क गए थे और नेपाल साइड में लगे बैरियर को बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

बाद में एसएसबी व नेपाल एपीएफ के अधिकारियों ने मिलकर किसी तरह मामले को शांत कराया था। रविवार को बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एसएसबी जवान द्वारा एक नेपाली से अभद्रता करने को लेकर नेपालियों का आक्रोश भड़क उठा और उन लोगों ने सीमा पर हंगामा खड़ा कर दिया। हालात बिगडने लगे तो गौरीफंटा कोतवाल मौके पर पहुंचे और नेपालियों को समझा बुझा कर किसी तरह शांत कराया।

इसके बाद कोतवाल ने हस्तक्षेप कर जांच में तेजी लाने को कहा तब जाकर बॉर्डर पर लगा जाम समाप्त हुआ। रविवार को बॉर्डर पर बारत आने वाले लोगों व वाहनों की करीब 500 मीटर तक जाम लगा हुआ था। कई घंटे तक जाम लगने से उसमें फंसे बच्चे व भूढ़े लोगों को परेशानी होने लगी, जिस पर नेपालियों ने महिलाओं व बच्चों व बुजुर्ग लोगों को लाइन से बाहर कर जाने देने को कहा पर एसएसबी जवान नहीं माने और चेकिंग के नाम पर सबको रोके रखा। इसी बात को लेकर मामला बिगड़ते बिगड़ते बच गया।