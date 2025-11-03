लखीमपुर में दो बाइकों की टक्कर में जीजा-साले समेत तीन की मौत, एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने घायल को जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। 22 वर्षीय जितेंद्र 22 शादी एक साल पहले अपनी भाभी अनीता के साथ हुई थी।

जिससे 12 दिन पहले लड़के का जन्म हुआ था। उसकी दावत में सभी मेहमान आए हुए थे और घर पर दावत चल रही थी। इसी बीच घर में कुछ सामान कम पड़ गया, जिसको लेने के लिए जितेंद्र अपने बहनोई विजय के साथ दोनों

बाइक से बरबर जा रहे थे। बरबर से सामान खरीद कर घर वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही सेमराजानीपुर मोड के पास पहुंचे। तभी सेमरा जानीपुर की ओर से रोहित कुमार 28 पुत्र ओंकार गांव के ही रितिक 25 पुत्र हरनाम निवासी सेमराजानीपुर की ओर से बरबर जा रहे थे। जैसे ही दोनों बाइके सेमरा जानीपुर मोड़ के पास पहुंची। तभी आपस में दोनों की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज हुई की तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि रितिक गंभीर रूप से घायल हो गया।

मामले की सूचना मौजूद लोगों को लगी, तभी 108 एंबुलेंस को तत्काल सूचना दी। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की सहायता से सभी को मोहम्मदी सीएचसी में भर्ती कराया। जहां पर डाक्टर ने जितेंद्र, विजय निवासी शाहपुर जागीर व रोहित कुमार निवासी सेमराजानीपुर तीनों को मृत घोषित कर दिया।