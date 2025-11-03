Language
    लखीमपुर में दो बाइकों की टक्कर में जीजा-साले समेत तीन की मौत, एक की हालत गंभीर

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    लखीमपुर में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में जीजा-साले भी शामिल हैं। घटना सेमराजानीपुर मोड़ के पास हुई, जब दोनों बाइकें आपस में टकरा गईं। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने घायल को जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। 22 वर्षीय जितेंद्र 22 शादी एक साल पहले अपनी भाभी अनीता के साथ हुई थी।

    जिससे 12 दिन पहले लड़के का जन्म हुआ था। उसकी दावत में सभी मेहमान आए हुए थे और घर पर दावत चल रही थी। इसी बीच घर में कुछ सामान कम पड़ गया, जिसको लेने के लिए जितेंद्र अपने बहनोई विजय के साथ दोनों

    बाइक से बरबर जा रहे थे। बरबर से सामान खरीद कर घर वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही सेमराजानीपुर मोड के पास पहुंचे। तभी सेमरा जानीपुर की ओर से रोहित कुमार 28 पुत्र ओंकार गांव के ही रितिक 25 पुत्र हरनाम निवासी सेमराजानीपुर की ओर से बरबर जा रहे थे। जैसे ही दोनों बाइके सेमरा जानीपुर मोड़ के पास पहुंची। तभी आपस में दोनों की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज हुई की तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि रितिक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    मामले की सूचना मौजूद लोगों को लगी, तभी 108 एंबुलेंस को तत्काल सूचना दी। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की सहायता से सभी को मोहम्मदी सीएचसी में भर्ती कराया। जहां पर डाक्टर ने जितेंद्र, विजय निवासी शाहपुर जागीर व रोहित कुमार निवासी सेमराजानीपुर तीनों को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं रितिक कुमार की गंभीर हालत देखते हुए डाक्टर ने जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर सीओ अरुण कुमार सिंह व इंस्पेक्टर उमेश चंद्र चौरसिया सभी लोग अपनी टीम के साथ मोहम्मदी सीएचसी पहुंचे।