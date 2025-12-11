Language
    लखीमपुर में अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार तीन लोगों को रौंदा, बुजुर्ग की मौत

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना लखीमपुर खी ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, मोहम्मदी (लखीमपुर)। शाजहांपुर मार्ग पर बुधवार देर शाम एक अज्ञात वाहन ने मोपेड में ठोकर मार दी। इससे मोपेड पर सवार बुजुर्ग, उनकी पत्नी और पोती घायल हो गए। आस पास के लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद तीनों को इलाज के लिए एंबुलेंस से मोहम्मदी सीएचसी लेकर जाया गया। मगर, इमरजेंसी में तैनात डाक्टर ने मोपेड चालक बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। जबकि दादी और पोती का इलाज जारी है।

    शाहजहांपुर जिले के कस्बा सिंधौली निवासी 60 वर्षीय कालीचरण पत्नी कांति देवी और पोती दिव्या के साथ मोपेड से मोहम्मदी कोतवाली के गांव बौधी में अपनी बेटी के घर आए थे।

    बताते हैं कि बेटी के घर में एक अंत्येष्टि में शामिल होने के बाद बुधवार शाम वापस शाहजहांपुर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान मछेछा नहर के पास पहुंचते ही एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी, जिससे मोपेड पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी मोहम्मदी पंहुचवाया। जहां पर डॉक्टर ने कालीचरण को मृत घोषित कर दिया। पत्नी और पोती का इलाज चल जा रहा है।