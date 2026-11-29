खीरी के पशुपालकों को खुशखबरी: जिले की 42 दुग्ध सहकारी समितियों में मिलेगा सीसीएल, सहकारी बैंक की पहल
जिला सहकारी बैंक ने खीरी की 42 दुग्ध सहकारी समितियों को कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) देने की योजना बनाई है।
HighLights
जिला सहकारी बैंक ने 42 दुग्ध समितियों को सीसीएल सुविधा दी।
पशुपालकों को दाना, चारा, दवाइयों के लिए समय पर धन मिलेगा।
यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दुग्ध उत्पादन को मजबूत करेगी।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक ने पहल की है। जिले की 42 दुग्ध सहकारी समितियों को कैश क्रेडिट लिमिट (कार्यशील पूंजी) की सुविधा देने की योजना बनाई गई है।
इसके तहत अब तक चार समितियों को यह सुविधा मिल चुकी है, जबकि शेष समितियों की प्रक्रिया चल रही है। इस व्यवस्था से दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए दाना, चारा और दवाइयों की जरूरत पूरी करने के लिए समय पर धन उपलब्ध हो सकेगा।
अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव और उनके पोषण पर होने वाले खर्च के लिए अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार नकदी की कमी के कारण पशुओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है।
कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा मिलने से दुग्ध समितियां जरूरत के अनुसार कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे पशुपालकों को समय पर भुगतान और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
इस पहल का उद्देश्य दुग्ध समितियों को केवल दूध संग्रह तक सीमित न रखकर उन्हें आर्थिक गतिविधियों का मजबूत केंद्र बनाना है। समितियों के माध्यम से पशुपालकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध होने से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गांवों में रोजगार और आय के अवसर भी मजबूत होंगे।
जिले की सभी 42 समितियों को इस सुविधा से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने पर बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की पहल
जिला सहकारी बैंक की ओर से जिले की 42 दुग्ध सहकारी समितियों को कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा देने की पहल की गई है। अभी तक चार समितियों को इसका लाभ मिल चुका है, जबकि अन्य समितियों की प्रक्रिया चल रही है। इससे दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के दाना, चारा और दवाइयों के लिए समय पर धन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसका सकारात्मक असर दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
-जीएल वर्मा, प्रबंधक, पराग डेयरी
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