जागरण संवाददाता, लखीमपुर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक ने पहल की है। जिले की 42 दुग्ध सहकारी समितियों को कैश क्रेडिट लिमिट (कार्यशील पूंजी) की सुविधा देने की योजना बनाई गई है।

इसके तहत अब तक चार समितियों को यह सुविधा मिल चुकी है, जबकि शेष समितियों की प्रक्रिया चल रही है। इस व्यवस्था से दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए दाना, चारा और दवाइयों की जरूरत पूरी करने के लिए समय पर धन उपलब्ध हो सकेगा।

अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव और उनके पोषण पर होने वाले खर्च के लिए अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार नकदी की कमी के कारण पशुओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है।