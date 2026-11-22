संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। गंगा की अविरल धारा, श्रद्धा और भक्ति के संग सिसौना डांडा गंगा मेले का विधिवत आगाज हो गया। मेले के शुभारंभ से पहले हरि बाबा बांध धाम से परंपरागत झंडी यात्रा निकाली गई, जो मेला स्थल तक पहुंची। झंडी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। मेला स्थल पर विधि-विधान से झंडी पूजन और मां गंगा का दुग्ध अभिषेक किया गया।

जिला पंचायत की प्रशासक डाॅ. अनामिका यादव पूजा-अर्चना कर मेले का शुभारंभ करेंगी। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच गंगा मैया की आराधना की गई। मेले में दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों को व्यवस्थित करने के साथ ही साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेले में धार्मिक आस्था के साथ मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को मिलेगी।