जागरण संवाददाता, संभल। कैलादेवी मंदिर से हरिहर मंदिर पदयात्रा निकालने के लिए महंत ऋषिराज गिरी व उनके समर्थकों ने काफी प्रयास किया मगर, पुलिस-प्रशासन ने सफल नहीं होने दिया। स्थिति यह बनी कि महंत के समर्थकों ने पुलिस के बेरियर को हटाकर फेंक दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। जिससे कई पुलिस कर्मी गिर गए।

इससे काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में सीओ कुलदीप सिंह और एसडीएम विकाश चंद्र ने महंत को समझाया। फिर पदयात्रा निकलने का निर्णय बदला और कैलादेवी मंदिर की ही परिक्रमा करने के बाद माहौल शांत हो गया।