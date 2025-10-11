Language
    जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    जवाहर नवोदय विद्यालय मितौली में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 और 11 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। कक्षा 8 और 10 में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 7 फरवरी 2026 को होगी। आवेदन में सुधार 22 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। जवाहर नवोदय विद्यालय मितौली में आगामी शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 और कक्षा 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले यह अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 निर्धारित थी, जिसे पहले 10 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था और अब नई अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 कर दी गई है।

    लेटरल एंट्री परीक्षा 2026 के प्रभारी युगल किशोर ने बताया कि कक्षा 9 के लिए वे छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं जो वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, वहीं कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं।चयन परीक्षा 7 फरवरी 2026 को जवाहर नवोदय विद्यालय मितौली में आयोजित की जाएगी।आवेदन लिंक:कक्षा 9 के लिए – https://cbseitms.nic.in/2025/nvsix_9/कक्षा 11 के लिए – https://cbseitms.nic.in/2025/nvsxi_11/
    प्रभारी ने बताया कि आवेदन पत्रों में सुधार के लिए सुधार विंडो 22 से 25 अक्टूबर तक खुली रहेगी। उन्होंने सभी इच्छुक अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।