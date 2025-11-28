Language
    लखीमपुर जिला जेल में कैदी ने की आत्महत्या, शौचालय में गमछे से फंदा लगाया; वार्डन सस्पेंड

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी जिला कारागार में एक बंदी ने शौचालय में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सुरेश चंद्र धौरहरा कोतवाली का निवासी था और हत्या के आरोप में जेल में बंद था। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जेल प्रशासन ने एक वार्डन को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। जिला कारागार में शुक्रवार सुबह एक बंदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक बंदी ने बैरक के शौचालय के एंगल से गमछे से फंदा बनाकर आत्महत्या की है।

    बंदी सुरेश चंद्र धौरहरा कोतवाली के गांव माधौपुरवा का रहने वाला है। धौरहरा कोतवाली पुलिस को ओर से बंदी को गुरूवार को जिला कारागार में दाखिल कराया गया था।

    बंदी के आत्महत्या करने से जेल व जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया।डीएम और एसपी ने जेल जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर जेल अधीक्षक से मामले की जानकारी ली है। हालांकि इस मामले में जेल अधीक्षक ने वार्डन को संस्पेंड कर दिया है।

    धौरहरा कोतवाली के गांव माधौपुरवा निवासी 55 वर्षीय सुरेश कुमार वर्मा को गांव निवासी 40 वर्षीय सीमा की हत्या के आरोप में पुलिस कोतवाली लेकर गई थी। घरवालों का कहना है कि चार दिन तक पुलिस ने कोतवाली में रखकर प्रताड़ित किया और फिर गुरुवार को चालान भेज दिया,जहां से सुरेश को जेल भेज दिया गया।

    घरवालों ने बताया कि शुक्रवार सुबह धौरहरा पुलिस ने जेल में सुरेश के आत्महत्या करने की जानकारी दी। इससे घरवालों से लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। मृतक के घर की महिलाओं ने ग्रामीणों के साथ धौरहरा जाकर सीओ कार्यालय का घेराव कर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की तो वहीं पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिवारीजनों ने धौरहरा कोतवाल शिवाजी दुबे व सिपाही रोहित, विनीत व सनी कुमार पर कार्रवाई होने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़े गए।

    शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए एएसपी पवन गौतम, सीओ गोला और शहर कोतवाल मृतक के भाई और भतीजों को समझाते रहे।

    अंतत अधिकािरयों ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मगर, पोस्टमार्टम होने के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज घरवाले शव पोस्टमार्टम हाउस पर ही छोड़कर गांव लौट गए।

    इस पर पुलिस प्रशासन शव अपनी सुपुर्दगी में लेकर गांव रवाना हुआ। उधर,जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदी सुरेश चंद्र ने बैरक के शौचालय के एंगल में गमछे से फंदा बनाकर शुक्रवार सुबह आत्महत्या कर ली थी। इस पर वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है।.....
    घरवालों ने घेरा सीओ धौरहरा का कार्यालय
    आत्महत्या की सूचना मिलते ही मृतक सुरेश के भाई रमेश वर्मा, पत्नी सुनीता, बेटी पल्लवी सहित घर परिवार व गांव की तमाम महिलाएं और पुरूष ट्रैक्टर ट्राली से धौरहरा पहुंच गए। सीओ कार्यालय का घेराव कर प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे पर गंभीर आरोप लगाकर नारेबाजी कर कार्रवाई करने की मांग करने लगे।
    पुलिस अभिरक्षा में गांव रवाना हुआ शव
    पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिवारीजन धौरहरा कोतवाल और तीन सिपाहियों पर कार्रवाई करने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस प्रशासन ने तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस पर घरवाले पोस्टमार्टम कराने को तैयार हो गए। मगर, पोस्टमार्टम शुरू होने से पहले तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज घरवाले पोस्टमार्टम हाउस पर ही शव छोड़कर गांव चले गए। इस पर पुलिस अभिरक्षा में जिला मुख्यालय से धौरहरा के लिए शव रवाना हुआ।
    बंदी मौत की खबर के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है, वहीं परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।
    वर्जन
    शुक्रवार सुबह करीब सवा चार बजे कारागार के शौचालय में एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले में जेल वार्डन की लापरवाही मिलने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है।
    पीडी सलोनिया, जेल अधीक्षक