पति-पत्नी के बीच कमरे में हुआ झगड़ा, थोड़ी देर बाद मिला हसबैंड का शव; छह महीने पहले हुई थी शादी

संवाद सूत्र, लखीमपुर। ग्राम पंचायत लखपेड़ा में नवविवाहित जोड़े में विवाद ही गया। इसके बाद पति का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। घरवालों के मुताबिक छह माह पहले ही शादी हुई थी।

खमरिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत लखपेड़ा निवासी 27 वर्षीय विकास पुत्र राजनरायन का शव उसी के कमरे में मिला है, जिसकी शादी छह माह पहले ही हुईं थी। घरवालों के मुताबिक घटना के समय पत्नी भी कमरे में ही मौजूद थी।