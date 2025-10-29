Language
    पति-पत्नी के बीच कमरे में हुआ झगड़ा, थोड़ी देर बाद मिला हसबैंड का शव; छह महीने पहले हुई थी शादी

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    एक दंपत्ति के बीच कमरे में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति का शव पाया गया। उनकी शादी को अभी छह महीने ही हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। यह घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। ग्राम पंचायत लखपेड़ा में नवविवाहित जोड़े में विवाद ही गया। इसके बाद पति का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। घरवालों के मुताबिक छह माह पहले ही शादी हुई थी।

    खमरिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत लखपेड़ा निवासी 27 वर्षीय विकास पुत्र राजनरायन का शव उसी के कमरे में मिला है, जिसकी शादी छह माह पहले ही हुईं थी। घरवालों के मुताबिक घटना के समय पत्नी भी कमरे में ही मौजूद थी।

    दोनो के बीच पिछले कई दिनों से विवाद होना बताया जा रहा है। मंगलवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बुधवार सुबह जब घरवालों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला।

    दरवाजा खोलने पर विकास का शव मिला। घटना की सूचना अब तक पुलिस को नहीं दी गई है, वहीं ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। फिलहाल घरवाले मामले को लेकर मौन हैं।