अब इज्जतनगर तक दौड़ेगी गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस, सांसद जितिन प्रसाद 27 नवंबर को करेंगे उद्घाटन
गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस अब इज्जतनगर तक चलेगी। सांसद जितिन प्रसाद की पहल पर रेलवे ने 27 नवंबर को पूरनपुर में उद्घाटन समारोह रखा है, जहाँ मंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे। 28 नवंबर से यह ट्रेन नियमित रूप से इज्जतनगर तक चलेगी, जिससे यात्रियों को कम किराए में सुविधा मिलेगी। पहले ट्रेन के संचालन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस ट्रेन का इज्जतनगर तक संचालन शुरी होने से पहले 27 नवंबर को पूरनपुर स्टेशन पर उदघाटन समारोह होगा, जिसमे मंत्री जी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इज्जतनगर के लिए रवाना करेंगे। इसके बाद जिलेवासी 28 नवंबर से प्रतिदिन बरेली के इज्जतनगर तक कम किराए में सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे।
पीलीभीत सांसद व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की पहल पर गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस का संचालन इज्जतनगर तक हुआ था,जिसका रेलवे ने नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया था।
इसको लेकर जिलेवासियों में खुशी का आलम यह था कि लोग 24 नवंबर को इज्जतनगर तक जाने वाली ट्रेन से पहले ही दिन यात्रा करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन रविवार रात रेलवे के गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक न जाने का पत्र जारी कर दिया। इससे पहले दिन ट्रेन से जाने का ख्वाब देखने वालों के मंसूबों पर पानी ही नहीं फिरा, बल्कि इज्जतनगर तक ट्रेन संचालन पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया था।
हालांकि, सोमवार रात एक बार फिर रेलवे ने गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस ट्रेन के 27 नवंबर से इज्जतनगर तक चलने का पत्र जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 27 नवंबर को पूरनपुर में उदघाटन होने के बाद 28 नवंबर से गोरखपुर से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन लखीमपुर होकर सीधे इज्जतनगर तक जाएगी।
सिर्फ उदघाटन के लिए नहीं चलाईं गई ट्रेन
गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस ट्रेन के सोमवार को इज्जतनगर तक जाने के आदेश को इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि मंत्री जी ने हरी झंडी नहीं दिखाई थी। इस बार जारी आदेश के अनुसार 27 नवंबर को पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह होगा।
इसमें मंत्री जी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इज्जतनगर के लिए रवाना करेंगे, जिसके बाद गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस ट्रेन 28 नवंबर से रोजाना इज्जतनगर तक संचालित होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।