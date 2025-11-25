Language
    SIR: मोबाइल नंबर लिंक है तो... घर बैठे ऑनलाइन भरें एसआईआर फॉर्म, ये है आसान तरीका

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    लखीमपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फार्म ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू की है। वोटर आईडी से मोबाइल लिंक होने पर मतदाता घर बैठे फार्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरने पर साक्ष्य रसीद और रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकेगी। बीएलओ दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र उपलब्ध कराने के साथ जमा कर रहे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग ने इसे और आसान बनाते हुए एसआइआर फार्म को आनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू कर दी है।

    यदि मतदाता का मोवाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक है, तो वह अपने मोबाइल से ही फार्म भरकर जमा कर सकता है। आनलाइन एसआइआर फार्म (वोटर डाट ईसीआई डाट जीओवी डाट इन) पर उपलब्ध है।

    सबसे पहले मतदाता को अपना इंपिक नम्बर भरना होगा। यदि मतदाता पहले से पंजीकृत है, तो जानकारीआनलाइन फार्म भरते ही मिलेगी साक्ष्य रसीद।

    आनलाइन एसआइआर फार्म सबमिट होने के बाद मतदाता को साक्ष्य रसीद और रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा। इसकी मदद से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को कभी भी मोबाइल पर ट्रैक कर सकता है। स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी।

    नए मतदाताओं या पहले पंजीकृत न होने वालों के लिए नया फार्म भरने का विकल्प भी मिलता है। आनलाइन प्रक्रिया में नाम, आयु, लिंग और पता भरकर पुष्टि करनी होती है। यदि किसी मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र को आनलाइन माध्यम से भरकर दस्तावेज सहित अपलोड किया गया है, तो बीएलओ मतदता के घर भ्रमण कर सत्यापन करेगा।