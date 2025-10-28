पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर जरूरी अपडेट, अब सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी अगली किस्त

राकेश मिश्र, लखीमपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अब उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी होगी। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एक अप्रैल 2026 से बिना रजिस्ट्री वाले किसानों को सम्मान निधि की राशि नहीं दी जाएगी। ऐसे में प्रशासन ने जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं।

जिले में अब तक 51.37 प्रतिशत किसानों की रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है, जबकि प्रदेश का औसत 53.86 प्रतिशत है। जिला अभी भी राज्य औसत से लगभग 2.5 प्रतिशत पीछे है। फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और कृषि विभाग के अधिकारियों को 30 नवंबर तक शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।



गौरतलब है कि 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की अवधि में जिले में 14,940 किसानों की रजिस्ट्री की गई, जिससे जनपद की रैंक 50 से सुधरकर 41 हो गई है। हालांकि दीपावली के त्योहार और उससे जुड़ी छुट्टियों के कारण कार्य की रफ्तार अब धीमी पड़ी है। दीपावली से पहले जहां प्रतिदिन 2000 से अधिक किसानों की रजिस्ट्री हो रही थी, वहीं अब यह संख्या 800 से नीचे आ गई है।



उप कृषि निदेशक गिरीशचंद्र का कहना है कि त्योहारों के कारण कार्य प्रभावित हुआ है, परंतु अब अभियान को फिर से रफ्तार दी जा रही है। विभागीय टीमें गांव-गांव जाकर किसानों की रजिस्ट्री करवा रही हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा न करने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।



